ارتفاع حصيلة العدوان في غزّة إلى 69,483 شهيدًا
2025-11-16 13:58
وزارة الصحة تكشف عن 266 شهيدًا جديدًا منذ وقف إطلاق النار
أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزّة بيانًا إحصائيًا رسميًا الأحد 16/11/2025، يكشف عن ارتفاع كبير في حصيلة شهداء العدوان "الإسرائيلي" المستمر، إلى جانب تفاصيل جديدة تتعلق بأعداد الشهداء والإصابات التي سُجلت حتّى بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأعلنت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان "الإسرائيلي" على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023م، ارتفعت لتصل إلى: 69,483 شهيدًا، و170,706 إصابات، وقد تم إضافة 279 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية، وذلك للفترة من 07/11/2025 إلى 14/11/2025.

أما عن عدد شهداء ما بعد وقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فقد أفادت الوزارة بتسجيل أعداد كبيرة من الشهداء رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث بلغ عدد الشهداء 266 شهيدًا، فيما سُجلت 635 إصابة خلال الفترة ذاتها، بالإضافة إلى 548 حالة انتشال.

وعن مستجدات الـ 72 ساعة الماضية والأوضاع الميدانية، فقد أشارت الوزارة إلى وصول 17 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزّة (منهم شهيدان جديدان و15 انتشال)، و3 إصابات.

وجددت وزارة الصحة في يغزة التأكيد على أنه "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتّى اللحظة".

كما أعلنت الوزارة الفلسطينية عن استلام 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم من الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 330 جثمانًا.

