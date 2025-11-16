أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمه مركز الرعاية الدائمة بمناسبة اليوم العالمي للسكري في مقره في بعبدا - برازيليا، ضرورة دقّ ناقوس الخطر حيال التزايد المقلق في نسب الإصابة بالسكري في لبنان، معلنًا أنّ واحدًا من كلّ ثمانية لبنانيين مصاب بالمرض، أي أن النسبة بلغت نحو 12%، ما يحتم وضع سياسات وطنية متكاملة للوقاية والكشف المبكر وتأمين العلاج.

وقال ناصر الدين في كلمته إن اختيار عنوان المؤتمر "السكري في أماكن العمل: تحديات وحلول" يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية الربط بين الصحة والإنتاج، مشيرًا إلى أنّ السكري لم يعد مرضًا مزمنًا يُعالج بالأدوية فقط، بل قضية صحة عامة تتطلب تدخلًا منهجيًا على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وكشف الوزير ناصر الدين عن خطوات عملية اتّخذتها الوزارة لمواجهة هذه الأزمة، أبرزها: إضافة أكثر من 50% من أدوية السكري الجديدة إلى سلة أدوية الوزارة، إطلاق مناقصة خاصة بتأمين أدوية مراكز الرعاية الصحية الأولية، توسيع تغطية أدوية السكري على نفقة الوزارة، بما فيها الإنسولين، بدعم متطوعين وجهات مشكورة".

وأشار إلى أن التعاون بين الوزارات، خصوصًا مع وزارة العمل، أساسي لضمان توفير العلاج وتعزيز الوقاية في أماكن العمل، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تواصل أيضًا حملات الكشف المبكر عن السرطان، وتعمل على حملات جديدة قيد الإعداد.

وختم: "نثمن دور مراكز الرعاية الدائمة وكلّ الشركاء، ونتمنى أن تتحول مناقشات هذا اليوم إلى خطوات عملية تحدث فرقًا حقيقيًا في صحة اللبنانيين".

حيدر: حماية المرضى في أماكن العمل... ورسالة من الاتحاد العالمي للسكري

من جهته، تناول وزير العمل محمد حيدر الإطار القانوني الخاص بالمرضى في أماكن العمل، قبل أن ينقل تحية خاصة من رئيس الاتحاد العالمي للسكري عبر فيديو موجّه للمشاركين.

مداخلات علمية ونقاش متخصص

وشهد المؤتمر مداخلات عدة، ثم عقدت جلسة نقاش شارك فيها اختصاصيون وممثلون عن الجمعيات والمرضى، تناولت التحديات وسبل تعزيز الوقاية.

واختتم المؤتمر بافتتاح معرض لشركات الأدوية والمعدات الطبية، تلاه غداء للمشاركين، وسط إجماع على ضرورة تحويل توصيات اللقاء إلى تشريعات وخطط تطبيقية تقدّم حماية فعلية لمرضى السكري في لبنان.

