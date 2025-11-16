نشر مكتب إعلام الأسرى في فلسطين الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قائمة بأسماء أسرى من قطاع غزّة، سلمها الاحتلال للمقاومة الفلسطينية عبر الوسطاء.

وقال المكتب في تصريح صحفي إنه "في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل وتبادل المعلومات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، وبناءً على التواصل الذي جرى عبر الوسطاء واستمر لأكثر من شهر، تسلّمت المقاومة الفلسطينية قائمة تضم 1468 اسمًا من أسرى قطاع غزّة".

وأكد مكتب إعلام الأسرى أنه "قد جرى متابعة ومراجعة القائمة مع الجهات المختصة للتحقق منها، وتم التأكد من حالة الأسماء كلها عدا 11 اسمًا جاري البحث والتحري عنهم".

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن عقبات عدّة حالت دون الإعلان الرسمي عن القائمة خلال الفترة الماضية نتيجة تلكؤ ومماطلة الاحتلال وتلاعبه في عدد من الأسماء، وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلت للتحقق من القائمة فقد قرر المكتب الإعلان عن القائمة عبر منصاته الرسمية.

تحميل الاحتلال المسؤولية وإخفاء أسرى قسرًا

وحمّل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة، مؤكدًا أن الاحتلال ما زال يخفي قسرًا داخل سجونه ومعتقلاته أسماء وأعدادًا أخرى من الأسرى، ويرفض الإفصاح عنها حتّى اللحظة، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار الجهود على مدار الساعة للكشف عن مصيرهم.

وتوجه إعلام الأسرى بالشكر الجزيل للوسطاء على جهودهم، ودعاهم إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين، وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي يقترفها الاحتلال بحقهم.

