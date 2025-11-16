يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

صلح في الذكرى السنوية لشهداء الدفاع المدني في بعلبك: واجب الدولة إنصافهم 
لبنان

صلح في الذكرى السنوية لشهداء الدفاع المدني في بعلبك: واجب الدولة إنصافهم 

2025-11-16 15:04
65
وسام درويش - مراسل

9 مقالاً

زار النائب ينال صلح مركز الدفاع المدني في بعلبك في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد كوكبة من عناصر الدفاع المدني خلال الحرب الأخيرة على لبنان، حيث وضع إكليلًا من الزهر وعبّر عن تقديره الكبير لتضحياتهم وشجاعتهم.

وخلال الزيارة وبحضور نائب رئيس بلدية بعلبك عبد الرحيم شلحة، المسؤول الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك سلمان سليمان، مدير مركز بعلبك خالد زعيم، مخاتير وأهالي شهداء الدفاع المدني، أكد صلح أنّ شهداء الدفاع المدني "قدّموا حياتهم على مذبح الوطن، لتبقى شاهدة على عظمة تضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني"، مشيرًا إلى أن عناصر هذا الجهاز "أثبتوا في كلّ محطة أنّ البطولة فعل يومي، وأنهم حاضرون رغم الأخطار في خدمة اللبنانيين بلا تمييز وفي كلّ الظروف".

ودعا صلح الدولة اللبنانية إلى إنصاف الشهداء عبر صرف مستحقاتهم المالية كاملة من دون تأخير، معتبرًا أن هذا الحق "ليس منّة من أحد، بل واجب وطني وأخلاقي تجاه من بذلوا أرواحهم دفاعًا عن لبنان".

كما شدد على ضرورة تثبيت جميع عناصر الدفاع المدني المتطوّعين، لافتًا إلى أنهم أثبتوا أنهم "شركاء حقيقيون في صون لبنان وخط الدفاع الإنساني الأول في مواجهة الكوارث، وحاضرون رغم التضحيات في تقديم خدماتهم في كلّ المناطق اللبنانية".

وختم صلح مؤكدًا التزامه والتزام تكتل نواب بعلبك الهرمل بدعم الدفاع المدني وتعزيز حقوق عناصره، داعيًا إلى تكريم شهدائه دائمًا وإلى إعطاء هذا الجهاز المكانة التي يستحقها في منظومة الأمن الإنساني في لبنان.

ثم زار النائب صلح وعوائل شهداء الدفاع المدني مركز الدفاع المدني الذي تعرض لقصف إرهابي من قبل العدوّ "الإسرائيلي"  حيث استشهد العناصر.

