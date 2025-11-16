يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

لبنان

روابط التعليم الرسمي عند النائب مراد: لعقد جلسة للجنة التربية لمناقشة المطالب

2025-11-16 15:39
واصلت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) جولتها على الكتل النيابية والنواب بهدف متابعة ومناقشة القضايا المطلبية للأساتذة والمعلمين لا سيما موضوع تحسين وتصحيح الرواتب.
 
في إطار هذه الجولات، زار وفد موسّع يمثل روابط التعليم الثلاث، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، في دارته في البقاع، حيث تطرّق النقاش إلى الأمور المطلبية الأساسية التي تخصّ المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي، وجرى تسليمه مذكرة مطلبية موحدة باسم الروابط التي طالبت بعقد جلسة للجنة التربية النيابية بحضور الروابط، ودعوة كل من وزيري المالية والتربية لمناقشة المطالب وأحقيتها.

من جهته، أكد النائب مراد على أحقية المطالب الحيوية، ووعد بمتابعتها مع الجهات المعنية في سبيل تحقيقها والوصول إلى حلول تضمن حقوق المعلمين واستدامة القطاع التعليمي الرسمي.

وكانت الروابط قد أكدت على استمرار حراكها حتى تحقيق الحقوق والمطالب المحقة لأسرة التعليم، وأن الجولات التي تقوم بها تهدف إلى وضع النواب أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على المدرسة الرسمية من خلال إقرار حقوق المعلمين والأساتذة.

