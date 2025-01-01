شهدت بلدة بدنايل لقاء مصالحة جمع عوائل من قريتي بريتال وبدنايل البقاعيتين، خُصّص لطيّ صفحة حادثة مقتل علي سعدون سليمان، حيث أعلنت عائلة سليمان الصفح عن المتهمين، في خطوة وُصفت بأنها حفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي وتعزيزًا لوحدة الصف.

حضر اللقاء نائب رئيس جهاز أمن الدولة العميد مرشد سليمان، نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، ممثل قيادة حركة أمل في البقاع الحاج علي راضي حمية، رئيس بلدية بدنايل حسين سليمان، رئيس بلدية بريتال عباس ذكي إسماعيل، رئيس اتحاد بلديات جنوبي بعلبك زياد طليس، إضافة إلى شخصيات دينية وحزبية وفعاليات من المنطقة.

السيد شكر: موقف أخلاقي رسالي يؤسّس لوحدة الصف

أشاد السيد فيصل شكر بأهمية اللقاء، معتبرًا أنّ ما جرى "يدل على قيمة أخلاقية ورسالية عظيمة تهدف إلى تضييق دوائر الخلاف".

ووجّه تحية للعائلتين ولجميع من ساهم في إنجاز هذا المسار التصالحي، وفي مقدمتهم العميد مرشد سليمان، معتبرًا أنّ هذا الإسقاط "أرضى الأنبياء والأئمة والقادة الذين كان همّهم راحة القلوب".

وأكد السيد شكر على وحدة الصف والموقف، قائلًا: "للعدو نقول إن ظننتم أننا سنتشتت أو نتفرق فأنتم واهمون. سنبقى يدًا واحدة بوجه الصهاينة والأميركيين والمتصهينين في الداخل، ولن نتوانى لحظة عن مواجهتكم".

حركة أمل: تحويل الألم إلى أمل

وألقى الحاج علي راضي حمية كلمة حركة أمل، مؤكدًا أنّ اللقاء "من أجل طي صفحة من صفحاتنا المؤمنة، وتحويل الموت إلى حياة والألم إلى أمل". واعتبر أن المنطقة تعيش "لحظة مباركة اجتمعت فيها القلوب على التسامح والمودّة بعد الخلاف". ونقل حمية تحيات الرئيس نبيه بري، مشددًا على أنّ "السلاح يجب أن يُوجَّه فقط نحو العدو".

القومي السوري: قرار شجاع لقطع الطريق على الفتنة

بدوره، تحدث خليل حيدر باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي، معتبرًا أنّ المصالحة "قرار شجاع لقطع الطريق على الفتنة وترسيخ الوحدة وصون السلم الأهلي". ورأى أنّ اللقاء "انتصار لوحدة المجتمع وحقن الدماء"، مؤكدًا أولوية الاحتكام للمؤسسات، ومشيرًا إلى أنّ "العفو عند المقدرة من شيم الكرام".

بلدية بريتال: نبذ موروث الثأر

وأكد رئيس بلدية بريتال عباس ذكي إسماعيل التزام عائلة إسماعيل بكل ما تعهدت به أمام أهالي بدنايل، مشددًا على ضرورة "نبذ موروث الثأر والفعل المقيت الذي يعبّر عن تخلف وسقوط أخلاقي". وطالب مؤسسات الدولة بالتصدّي لهذا الموروث، داعيًا إلى جعل فعل الخير "مدرسة للصفح والإصلاح"، وإلى طيّ صفحة الماضي.

بلدية بدنايل: نحن أبناء عائلة واحدة

وألقى رئيس بلدية بدنايل حسين سليمان كلمة باسم أهالي البلدة وعائلة المغدور، مؤكدًا أنّ "العفو من شيم الكرام"، وأن بدنايل وبريتال "أبناء عائلة واحدة يجمعهم ثقافة مشتركة ووجهة واحدة في مواجهة العدو "الإسرائيلي"". وقال إن "الصفح المقدّم اليوم يهدف إلى تعميم منطق المصالحة في المنطقة"، داعيًا إلى توجيه السلاح نحو العدو فقط.

واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على ضرورة تعزيز السلم الأهلي، واعتبار المصالحة خطوة مفصلية لوقف دوّامة الثأر، وفتح صفحة جديدة بين العائلتين، بما ينعكس استقرارًا اجتماعيًا على المنطقة كلها.

