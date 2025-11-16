استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق الحاج حسن حبّ الله، بحضور معاونه الشيخ عطا الله ‏حمود، وفدًا من اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني، وقد تركّز اللقاء حول مناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ‏لبنان. ‏

ووجّه المجتمعون، في بيان، "التحيّة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكدين فشل العدوّ في تحقيق أهدافه من الحرب ‏الإجرامية، مطالبين بضرورة حشد كلّ الإمكانات من أجل التخفيف من معاناة شعبنا في ظل الظروف الصعبة".‏

وأطلع وفد التشاوري الحاج حبّ الله على "الجهود التي يقوم بها اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني في متابعة الأوضاع ‏المطلبية والأمنية المتعلّقة بشعبنا في لبنان"، مؤكدين على أهمية الموقف الفلسطيني الموحد والعمل المشترك، كما دعوا ‏إلى مقاربة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مقاربةً شاملة في إطار حوار لبناني فلسطيني جاد ومسؤول، يحقق ‏مصالح الشعبين الفلسطيني واللبناني، مطالبين وكالة الأونروا بضرورة القيام بدورها تجاه اللاجئين وتحمل مسؤولياتها ‏وفق أولويات واحتياجات الشعب الفلسطيني. ‏

كما ثمّن الوفد وقوف المقاومة الإسلامية والمخلصين في لبنان إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. ‏

بدوره، بارك مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله الحاج حسن حبّ الله الجهود التي يقوم بها اللقاء التشاوري الوطني ‏الفلسطيني في خدمة الشعب الفلسطيني، وجهود القوى الأمنية اللبنانية لضمان الأمن والاستقرار وحق العودة، مؤكدًا دعم ‏حزب الله لهذه الجهود، ودعم مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني في لبنان.‏

