التقى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، في طهران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، حيث جرى البحث في التطورات في المنطقة، والإعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، وكذلك الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قِبل كيان الاحتلال

إلى ذلك، اجتمع علي حسن خليل مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، حيث نقل إليه تحيات الرئيس بري وعرض معه التعاون البرلماني بين لبنان وإيران.

كما عقد النائب علي حسن خليل لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، وعرض معه الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية.

