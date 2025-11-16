أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، إلى عدم التزام الكيان الصهيوني باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما دعمت القرارات الوطنية في لبنان وتشدد على الحفاظ على أجواء هادئة في هذا البلد".

كلام قاليباف جاء خلال استقباله في طهران المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، حيث أجرى معه مباحثات.

وأعرب قاليباف عن سعادته بزيارة الوفد اللبناني إلى إيران، موضحًا أنّ "علاقتنا مع الرئيس نبيه بري، صادقة جدًا، ونتواصل بشكل مستمر لتنسيق القضايا المشتركة".

وأضاف قائلًا: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي اهتمامًا خاصًا بالأمة الإسلامية، بما في ذلك المجتمع اللبناني، وقد أثبتنا عمليًا أننا لا نفرّق بين أهل السنة وأهل الشيعة. كما أنّ الشهيد قاسم سليماني تصرّف بالنهج نفسه في العراق وسورية ودول أخرى. نحن نعتبر أعداء العالم الإسلامي أعداء لنا".

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى عدوانية الكيان الصهيوني، موضحًا أن "اتفاق وقف إطلاق النار كان مجرّد كلام، وعندما تتاح الفرصة للكيان الصهيوني يواصل جرائمه وتوسّعه، فمع أن وقف إطلاق النار شكلي، تشير التقارير إلى استشهاد 300 شخص في لبنان منذ توقيع الاتفاق".

وقال قاليباف إنّ الرئيس نبيه بري "يمثل محور الوحدة ورمز الشيعة في الحكمة والبصيرة والنضج في لبنان".

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، لفت قاليباف إلى حكمة الرئيس بري أثناء الحرب وتوقيع وقف إطلاق النار، موضحًا أنّه "تصرّف بحكمة كبيرة طوال هذه الفترة، وقد تابعتُ الأمور عن كثب، وظهرت بصيرته السياسية في هذه المرحلة بشكل واضح".

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى زيارتين قام بهما للبنان أثناء الحرب، موضحًا أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي قرار يتخذه اللبنانيون بشكل موحَّد، ونعتبر دعم لبنان من واجباتنا".

وأكد قاليباف أنّ "تعاوننا هو ما يجعلنا أقوياء، ويجب أن ترى كلٌّ من أميركا والكيان الصهيوني أننا نقف معًا في جميع الظروف".

من جانبه، أعرب النائب علي حسن خليل بحسب وكالة "مهر" عن سعادته بزيارة إيران ونقل تحيات الرئيس نبيه بري، وقال إنّ "رئيس مجلس النواب اللبناني يعطي أهمية كبيرة لمجلس الشورى الإسلامي ولكم كرئيس له، وقد قمتم بسلسلة من الزيارات إلى لبنان في أوقات صعبة وأزمات، مما يعكس الدعم الذي تقدمونه لبلدنا".

وأضاف أنّ "لبنان مرّ مؤخرًا بإحدى أصعب الحروب، وكانت إيران الإسلامية إلى جانب لبنان، ونأمل أن تكون إيران أكثر حضورًا في مواجهة التحديات القادمة معنا".

وأشار علي حسن خليل إلى "استمرار عدوان الكيان الصهيوني على لبنان"، مؤكدًا أنّه "رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، فإن العدو لم يلتزم بالاتفاق ويواصل يوميًا أفعاله الإجرامية وعمليات الاغتيال في لبنان. ومنذ توقيع الاتفاق حتى اليوم، استُشهِد 300 شخص، ومع ذلك يلتزم لبنان وجبهة المقاومة بالاتفاق القائم".

