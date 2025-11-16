يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025
مدارس المهدي (عج) في مشغرة تقيم مجلس لطم تكريمي احتفاءً بـ
مدارس المهدي (عج) في مشغرة تقيم مجلس لطم تكريمي احتفاءً بـ"يوم الشهيد"

2025-11-16 16:27
أقامت مدارس المهدي (عج) - "مجمّع الشهيد بجيجي" في بلدة مشغرة مجلس لطم تكريمي احتفاءً بـ"يوم الشهيد".

افتُتح المجلس بنشيد قدّمه تلامذة المدرسة، عبّروا فيه عن وفائهم لدماء الشهداء وتمسّكهم بنهجهم.

وتضمّن المجلس فقرة لطم أدّاها الرادود يحيى عفارة، الذي صدح بصوته مستحضرًا قِيَم الشهادة ومعاني التضحية. 

وأتى هذا المجلس ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها المجمّع في هذه المناسبة تخليدًا للشهداء وترسيخًا لقِيَم المقاومة في نفوس الناشئة.

مشغرة يوم الشهيد الشهداء مدارس المهدي
