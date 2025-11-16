أقامت مدارس المهدي (عج) - "مجمّع الشهيد بجيجي" في بلدة مشغرة مجلس لطم تكريمي احتفاءً بـ"يوم الشهيد".

افتُتح المجلس بنشيد قدّمه تلامذة المدرسة، عبّروا فيه عن وفائهم لدماء الشهداء وتمسّكهم بنهجهم.

وتضمّن المجلس فقرة لطم أدّاها الرادود يحيى عفارة، الذي صدح بصوته مستحضرًا قِيَم الشهادة ومعاني التضحية.

وأتى هذا المجلس ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها المجمّع في هذه المناسبة تخليدًا للشهداء وترسيخًا لقِيَم المقاومة في نفوس الناشئة.

