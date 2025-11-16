صدرت نتائج انتخابات عضوية نقابة المحامين، الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث أسفرت عن انتقال كلٍّ من عماد مارتينوس وإيلي بازرلي إلى الدورة الثانية للتنافس على منصب نقيب المحامين.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

عماد مارتينوس: 3010 أصوات

إيلي بازرلي: 2778 صوتًا

مروان جبر: 2559 صوتًا

موريس الجميل: 1966 صوتًا

نديم حمادة: 1852 صوتًا

إيلي الحشّاش: 1798 صوتًا

جورج يزبك: 1784 صوتًا

وجيه مسعد: 1755 صوتًا

وبهذه النتائج، يتجه الاستحقاق النقابي نحو دورة ثانية تحسم هوية النقيب الجديد بين مارتينوس وبازرلي.

وسبق وأن قدّم مسؤول تجمع المحامين في حزب الله المحامي أحمد برجاوي لموقع العهد الإخباري قراءة واضحة لمجريات الانتخابات والرسائل الوطنية والسياسية التي يحملها تجمع المحامين في هذا الاستحقاق.

ووصف برجاوي أجواء الانتخابات الحالية بأنها "عرس ديمقراطي"، موضحًا أن كلّ مرشح يسعى للتعبير عن رأيه وبرنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى أن المنافسة "قوية جدًا" بين المرشحين المختلفين، حيث يمتلك كلّ منهم قاعدة دعم واضحة وحصته من التأييد داخل النقابة.

