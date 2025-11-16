يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي بزشكيان: العدو يعمل على إثارة الاضطرابات في إيران

لبنان

نتائج انتخاباب نقابة المحامين: بازرلي ومارتينوس إلى الدورة الثانية لحسم منصب النقيب
لبنان

نتائج انتخاباب نقابة المحامين: بازرلي ومارتينوس إلى الدورة الثانية لحسم منصب النقيب

2025-11-16 17:08
47

صدرت نتائج انتخابات عضوية نقابة المحامين، الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث أسفرت عن انتقال كلٍّ من عماد مارتينوس وإيلي بازرلي إلى الدورة الثانية للتنافس على منصب نقيب المحامين.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

عماد مارتينوس: 3010 أصوات

إيلي بازرلي: 2778 صوتًا

مروان جبر: 2559 صوتًا

موريس الجميل: 1966 صوتًا

نديم حمادة: 1852 صوتًا

إيلي الحشّاش: 1798 صوتًا

جورج يزبك: 1784 صوتًا

وجيه مسعد: 1755 صوتًا

وبهذه النتائج، يتجه الاستحقاق النقابي نحو دورة ثانية تحسم هوية النقيب الجديد بين مارتينوس وبازرلي.

وسبق وأن قدّم مسؤول تجمع المحامين في حزب الله المحامي أحمد برجاوي لموقع العهد الإخباري قراءة واضحة لمجريات الانتخابات والرسائل الوطنية والسياسية التي يحملها تجمع المحامين في هذا الاستحقاق.

ووصف برجاوي أجواء الانتخابات الحالية بأنها "عرس ديمقراطي"، موضحًا أن كلّ مرشح يسعى للتعبير عن رأيه وبرنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى أن المنافسة "قوية جدًا" بين المرشحين المختلفين، حيث يمتلك كلّ منهم قاعدة دعم واضحة وحصته من التأييد داخل النقابة.

وللاطلاع على المزيد اضغط هنا.

الكلمات المفتاحية
لبنان نقابة المحامين
إقرأ المزيد
المزيد
نتائج انتخاباب نقابة المحامين: بازرلي ومارتينوس إلى الدورة الثانية لحسم منصب النقيب
نتائج انتخاباب نقابة المحامين: بازرلي ومارتينوس إلى الدورة الثانية لحسم منصب النقيب
لبنان منذ 28 دقيقة
النمر: الدولة مسؤولة عن حماية السيادة وتحرير الأرض وإعادة الإعمار 
النمر: الدولة مسؤولة عن حماية السيادة وتحرير الأرض وإعادة الإعمار 
لبنان منذ 46 دقيقة
مدارس المهدي (عج) في مشغرة تقيم مجلس لطم تكريمي احتفاءً بـ
مدارس المهدي (عج) في مشغرة تقيم مجلس لطم تكريمي احتفاءً بـ"يوم الشهيد"
لبنان منذ ساعة
علي حسن خليل يلتقي في طهران قاليباف ولاريجاني وعراقتشي.. وبحث في التطورات
علي حسن خليل يلتقي في طهران قاليباف ولاريجاني وعراقتشي.. وبحث في التطورات
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
نتائج انتخاباب نقابة المحامين: بازرلي ومارتينوس إلى الدورة الثانية لحسم منصب النقيب
نتائج انتخاباب نقابة المحامين: بازرلي ومارتينوس إلى الدورة الثانية لحسم منصب النقيب
لبنان منذ 28 دقيقة
قاليباف: ندعم القرارات الوطنية للبنان.. والرئيس بري تصرّف بحكمة كبيرة طوال هذه الفترة
قاليباف: ندعم القرارات الوطنية للبنان.. والرئيس بري تصرّف بحكمة كبيرة طوال هذه الفترة
إيران منذ ساعة
علي حسن خليل يلتقي في طهران قاليباف ولاريجاني وعراقتشي.. وبحث في التطورات
علي حسن خليل يلتقي في طهران قاليباف ولاريجاني وعراقتشي.. وبحث في التطورات
لبنان منذ ساعة
حب الله يستقبل وفدًا من اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني
حب الله يستقبل وفدًا من اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة