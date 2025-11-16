يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

بزشكيان: العدو يعمل على إثارة الاضطرابات في إيران
2025-11-16 17:20
أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد 16 تشرين ثاني/نوفمبر 2025، أنّ "العدو يعمل على إثارة الاضطرابات الداخلية وركوب أمواجها".

وأوضح بزشكيان، في كلمة له خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، في مقر الوزارة، أنّ "العدو يعلم تمامًا بأنّه لا يستطيع من خلال الهجمات العسكرية فقط القضاء على إيران، بل يعمل على تأجيج الظروف الناتجة من المشاكل الاقتصادية والثغرات، وبالتالي إثارة الاضطرابات الداخلية وركوب أمواجها"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ودعا بزشكيان إلى "الحفاظ على التضامن والتماسك الوطنيَّيْن باعتباره السبيل إلى خلاص البلاد من المشاكل التي يمرّ بها والتفوَّق على التحدّيات الراهنة".

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أّنّ "الحكومة تدأب على انتهاج هذا المسار اليوم".

من جهته، عرض وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، خلال الاجتماع، تقريرًا مسهبًا حول الإجراءات والخطط المعتمدة للنهوض بمستوى أداء الوزارة، وتطوير القدرات الدفاعية للبلاد، والتعاون مع سائر الجهات الرسمية والقطاع الخاص.

