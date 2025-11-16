أحيا حزب الله وأهالي بلدة الخريبة البقاعية الذكرى السنوية الأولى للشهيدَيْن على طريق القدس محمد الجواد مفلح وحسين الفن، وذلك في حفل أُقيم في حسينية البلدة.

حضر الحفل نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، وعلماء دين ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات اجتماعية وثقافية، وحشد من أهالي البلدة وجوارها.

وألقى السيد شكر كلمةً في الحفل أكّد فيها أنّ "الشهداء يشكّلون منارة طريقٍ للأجيال"، مشدّدًا على أنّ "تضحياتهم تمثّل مصدر فخر واعتزاز للأمة".

كما لفت الانتباه إلى أنّ "حضور الناس في هذه المناسبات يعكس عمق الارتباط بثقافة المقاومة وقِيَم الشهادة".

