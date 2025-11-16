يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

هزة أرضية بقوة 2.8 درجات موقعها قضاء زحلة وشعر بها مواطنون 
لبنان

هزة أرضية بقوة 2.8 درجات موقعها قضاء زحلة وشعر بها مواطنون 

2025-11-16 19:21
61

وقعت هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس "ريختر"، بعد ظهر اليوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حُدِّد موقعها في منطقة قضاء زحلة وشعر بها مواطنون.

أفاد "المركز الوطني للجيوفيزياء" التابع لـ"المجلس الوطني للبحوث العلمية" (بحنّس)، في بيان، إنّ الهزة "سُجِّلت عند الساعة 17:03 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر الأحد، وحُدِّد موقعها في منطقة قضاء زحلة". 

وأشار المركز إلى أنّ "عددًا من المواطنين قد شعروا بالهزة".

وكانت هزّة أرضيّة قوية نسبيًا قد وقعت، الأربعاء 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وشعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية، لا سيّما العاصمة بيروت، وكذلك في فلسطين المحتلة وقبرص، 

وقال "المركز الوطني للجيوفيزياء": "سُجّل عند الساعة 11:32 قبل ظهر اليوم (الأربعاء) بالتوقيت المحلي هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 درجات على مقياس "ريختر"، وحُدِّد موقعها في غرب جزيرة قبرص، وقد شعر بها عدد من المواطنين".

وأفاد شهود عيان بأنّ الاهتزاز كان واضحًا في الأبنية السكنية.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان زحلة الهزات الأرضية
مشاركة