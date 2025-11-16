أحرز اللاعب تروي باروت هدفًا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليكمل ثلاثيته ويحجز لأيرلندا مكانًا في الملحق الأوروبي بتصفيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، بعد فوز مثير بنتيجة 3-2 على المجر، أقرب منافسيها في المجموعة السادسة، في مباراة كان يجب الفوز بها في بودابست.

وكانت المجر، الأعلى تصنيفًا في المجموعة، بحاجة إلى التعادل فقط لضمان المركز الثاني وتقدمت 2-1 في الشوط الأول بفضل هدفَي دانييل لوكاتش وبارناباس فارجا، لكن الهدف الثاني لباروت في الدقيقة 80 وهدف الفوز في اللحظات الأخيرة حطم قلوب الفريق المضيف.

ورفع منتخب آيرلندا رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الثاني، متفوقًا بفارق نقطتين على منتخب المجر، الذي تراجع للمركز الثالث، فيما تتصدر البرتغال، التي صعدت لكأس العالم مباشرة الترتيب برصيد 13 نقطة، ويقبع منتخب أرمينيا في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.

وتنص لائحة التصفيات على تأهل متصدر كل مجموعة لكأس العالم مباشرة، فيما يتعيّن على صاحب المركز الثاني خوض الملحق الأوروبي، الذي يقام في آذار/مارس المقبل، أملًا في اقتناص ورقة الترشح لكأس العالم، الذي يقام العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

