يتحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهادة الرمز الإعلامي الشجاع الشهيد القائد الحاج محمد عفيف النابلسي، ورفاقه الذين قضوا معه: الشهيد محمود الشرقاوي، الشهيد موسى حيدر، الشهيد هلال ترمس والشهيد حسين رمضان.

ويأتي ذلك في الاحتفال التأبيني الذي يقام تكريمًا لجهادهم، يوم غد الاثنين عند الساعة 3:30 عصرًا، في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع)- الضاحية الجنوبية لبيروت.

