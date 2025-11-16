يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كلمة للشيخ قاسم غدًا في الذكرى السنوية للشهيد الحاج محمد عفيف ورفاقه
لبنان

كلمة للشيخ قاسم غدًا في الذكرى السنوية للشهيد الحاج محمد عفيف ورفاقه

2025-11-16 19:49
67

يتحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهادة الرمز الإعلامي الشجاع الشهيد القائد الحاج محمد عفيف النابلسي، ورفاقه الذين قضوا معه: الشهيد محمود الشرقاوي، الشهيد موسى حيدر، الشهيد هلال ترمس والشهيد حسين رمضان.

ويأتي ذلك في الاحتفال التأبيني الذي يقام تكريمًا لجهادهم، يوم غد الاثنين عند الساعة 3:30 عصرًا، في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع)- الضاحية الجنوبية لبيروت.

لبنان حزب الله الشيخ نعيم قاسم
