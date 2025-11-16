أحيا حزب الله وأهالي بلدة تمنين التحتا البقاعية الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدَيْن عصام رشدي أحمد علي ووائل محمد الخطيب، والمجاهدَيْن إبراهيم محمد الخطيب وإسماعيل رشدي أحمد علي، إضافة إلى الذكرى السنوية الثالثة لرحيل العلامة المجاهد الشيخ إسماعيل أحمد الخطيب، وذلك في حفل تأبيني أٌقيم في حسينية البلدة، حضره حشد من الأهالي وعوائل الشهداء وعلماء دين وشخصيات حزبية واجتماعية وكشفية.

استُهلّ الحفل بكلمة لعائلة الشهيد القائد الخطيب ألقاها أسعد الخطيب، ثم جرى عرض مقاطع مصورة لوصايا الشهداء.

وألقى السيد محمد السيد قاسم كلمة باسم حزب الله، تحدث فيها عن "مناقبية الشهداء ومحطاتهم الجهادية ودورهم في مسيرة المقاومة".

واختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني، حيث جرى استذكار مَسيرة الشهداء وتضحياتهم.

