فاز منتخب البرتغال بغياب نجمه كريستيانو رونالدو على منتخب أرمينيا بنتيجة 9-1، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب "دو دراغاو" الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لتضمن بذلك التأهل إلى كأس العالم 2026 في الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية.

وجاءت أهداف منتخب البرتغال عن طريق برونو فيرنانديز (ثلاثية) وجواو نيفيز (ثلاثية) وريناتو فيجا وغونسالو راموس وفرانسيسكو كونسيساو، فيما أحرز إدوارد سبيرتسيان هدف منتخب أرمينيا الوحيد.

وكانت المباراة قد شهدت غياب رونالدو بداعي الإيقاف، بسبب طرده في مواجهة أيرلندا، الخميس الماضي.

وحسمت البرتغال صدارة مجموعتها السادسة برصيد 13 نقطة، في حين تأهلت آيرلندا للملحق الأوروبي بعد أن حققت فوزًا مثيرًا بالدقيقة الأخيرة بنتيجة 3-2 على المجر.

الكلمات المفتاحية