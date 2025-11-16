صعّدت الولايات المتحدة، الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تحرّكاتها العسكرية في منطقة البحر الكاريبي الموجَّهة ضد فنزويلا، بإعلانها عن وصول حاملة الطائرات "يو أس أس جيرالد فورد" إلى المنطقة.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأميركية "ساوثكوم"، التي تغطي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، إنّ حاملة الطائرات دخلت في هذا اليوم منطقة مسؤولية القيادة، وستنضم إلى القوات الموجودة في البحر الكاريبي" وبينها مجموعة برمائية ووحدة مُشاة بحرية".

وتُعَدُّ "يو أس أس جيرالد فورد" حاملة الطائرات الأكثر تطوّرًا في البحرية الأميركية وتحمل 4 أسراب من الطائرات المقاتلة، وترافقها ثلاث مدّمرات قاذفات للصواريخ.

ومنذ آب/ أغسطس 2025، بدأت واشنطن نشر قدرات عسكرية كبيرة في الكاريبي بينها 6 سفن حربية، بزعم "مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة".

وشنّت واشنطن، خلال الأسابيع الماضية، ضربات في المياه الدولية استهدفت نحو 20 زورقًا ادّعت أنّها "تُستخدَم لتهريب المخدرات"، مما أسفر عن مقتل 76 شخصًا على الأقل، بحسب بيانات أميركية رسمية. ولم تقدّم واشنطن أيّ دليل على أنّ هذه الزوارق تُستخدَم لتهريب المخدرات.

من جهته، حثّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأميركي دونالد ترامب، على "التحلّي بضبط النفس".

ودعا مادورو الولايات المتحدة، خلال تجمّع شعبي في كاراكاس أمس الأول الجمعة، إلى "الوقوف مع السلام"، قائلًا: "لا مزيد من الحروب التي لا تنتهي. لا مزيد من الحروب الظالمة. لا مزيد من ليبيا. لا مزيد من أفغانستان".

وجاءت دعوات الرئيس الفنزويلي بعد يوم من إعلان وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، عن بدء عملية "الرمح الجنوبي" لـ"مكافحة تهريب المخدرات في المنطقة".

وكان مادورو قد قال، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إنّ "الولايات المتحدة تسعى إلى السيطرة على ثروات فنزويلا الطبيعية"، مؤكّدًا أنّ التحرّكات العسكرية الأميركية في منطقة الكاريبي "تهدف إلى النهب وليس إلى مكافحة المخدرات".

