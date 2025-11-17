Your browser does not support the video tag.

في كل عام، تقوم الحاجة خديجة صوّان بصنع مونة المكدوس في منزلها، كجزء من حياتها البسيطة وعاداتها التراثية.

يُعتبر المكدوس في منطقة البقاع من المؤن الأساسية التي تُحضّر وتُخزَّن في المنازل للاستهلاك طيلة فصل الشتاء، وهو من الوجبات الرئيسة على مائدة الطعام، لما يحتويه من نكهةٍ مميزةٍ وفوائد غذائية عديدة.

وقد اشتهر أهالي البقاع منذ القدم، ولا سيما في بلدة يونين بزراعة الباذنجان، الذي يتحوّل على المائدة إلى مكدوس يُستهلك طوال العام.

