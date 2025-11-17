يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على قطاع غزة: شهداء ومصابون ونسف للمنازل

لبنان

حمادة: نملك من أسباب القوة والوجود ما لم يخطر على أصحاب الأوهام
لبنان

حمادة: نملك من أسباب القوة والوجود ما لم يخطر على أصحاب الأوهام

2025-11-17 09:33
70

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة: "إننا ثابتون وحاضرون في كل ساحة، ولن نلقي السلاح، وسنتابع الطريق حتى تحقيق أهدافنا المشروعة".

وفي كلمة ألقاها خلال احتفال الذكرى السنوية الأولى لارتقاء الشهيد السعيد أحمد أكرم ناصر الدين في حسينية بلدة المنصورة - قضاء الهرمل، أضاف حمادة: "إننا نملك من أسباب القوة والوجود ما لم يخطر على أصحاب الأوهام الخاسرة للبعض في الداخل اللبناني، الذين سقطت رهاناتهم سابقًا، وستسقط لاحقًا".

وتابع: "حفاظًا على ما نحمله من رؤية للبنان على أنه وطن نهائي لجميع أبنائه، نقول للمتآمرين على الوطن، من موقع الحريص، والواثق من مستقبل هذا البلد، كفوا عن رهاناتكم وأحلامكم، لأن لبنان لن يكون إلا بأبنائه، الذين بذلوا مهجهم دفاعًا عنه".

وشدد حمادة على "أن لبنان لا يكون إذا لم نكن جزءًا منه، وأن البعض مشتبه عندما يحدد لنا مناطق نذهب إليها، ليؤمن آمالًا للكيان على حساب وجودنا".

وأشار إلى أن البعض يريد أن يضرب مرتكز الوحدة بين الثنائي الوطني في حزب الله وحركة أمل، من خلال ألاعيب ومؤامرات على هذا الجسد ليضعفوه، "ظنًا منهم أنهم يستطيعون أن يحدثوا فيه خرقًا، ولذلك نحن واعون وحكماء، نمتلك من الرؤيا ما نمتلك، ونتحرك بهدوء ويتسع صدرنا حتى انقطاع النفس، ولكننا في اللحظة الحاسمة، سنكون كما أراد قادتنا".

وتخلل الاحتفال عرض مصور عن حياة الشهيد ناصر الدين وكلمة لكريمته التي عاهدت بالبقاء على نهج والدها، ومجلس عزاء حسيني.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الشهداء ايهاب حمادة
إقرأ المزيد
المزيد
 ناصر: البلديات رأس الحربة في معركة الصمود وإعادة الأهالي
 ناصر: البلديات رأس الحربة في معركة الصمود وإعادة الأهالي
لبنان منذ 18 دقيقة
حمادة: نملك من أسباب القوة والوجود ما لم يخطر على أصحاب الأوهام
حمادة: نملك من أسباب القوة والوجود ما لم يخطر على أصحاب الأوهام
لبنان منذ ساعة
إحياء الذكرى السنوية لشهادة قادة ومجاهدين والعلامة إسماعيل الخطيب في تمنين التحتا
إحياء الذكرى السنوية لشهادة قادة ومجاهدين والعلامة إسماعيل الخطيب في تمنين التحتا
لبنان منذ 14 ساعة
كلمة للشيخ قاسم اليوم في الذكرى السنوية للشهيد الحاج محمد عفيف ورفاقه
كلمة للشيخ قاسم اليوم في الذكرى السنوية للشهيد الحاج محمد عفيف ورفاقه
لبنان منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
 ناصر: البلديات رأس الحربة في معركة الصمود وإعادة الأهالي
 ناصر: البلديات رأس الحربة في معركة الصمود وإعادة الأهالي
لبنان منذ 18 دقيقة
حمادة: نملك من أسباب القوة والوجود ما لم يخطر على أصحاب الأوهام
حمادة: نملك من أسباب القوة والوجود ما لم يخطر على أصحاب الأوهام
لبنان منذ ساعة
محمد عفيف... السير إلى الشهادة
محمد عفيف... السير إلى الشهادة
مقالات مختارة منذ ساعتين
خفّة حكومية في ملف إعادة الإعمار
خفّة حكومية في ملف إعادة الإعمار
مقالات مختارة منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة