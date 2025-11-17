قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة: "إننا ثابتون وحاضرون في كل ساحة، ولن نلقي السلاح، وسنتابع الطريق حتى تحقيق أهدافنا المشروعة".

وفي كلمة ألقاها خلال احتفال الذكرى السنوية الأولى لارتقاء الشهيد السعيد أحمد أكرم ناصر الدين في حسينية بلدة المنصورة - قضاء الهرمل، أضاف حمادة: "إننا نملك من أسباب القوة والوجود ما لم يخطر على أصحاب الأوهام الخاسرة للبعض في الداخل اللبناني، الذين سقطت رهاناتهم سابقًا، وستسقط لاحقًا".

وتابع: "حفاظًا على ما نحمله من رؤية للبنان على أنه وطن نهائي لجميع أبنائه، نقول للمتآمرين على الوطن، من موقع الحريص، والواثق من مستقبل هذا البلد، كفوا عن رهاناتكم وأحلامكم، لأن لبنان لن يكون إلا بأبنائه، الذين بذلوا مهجهم دفاعًا عنه".

وشدد حمادة على "أن لبنان لا يكون إذا لم نكن جزءًا منه، وأن البعض مشتبه عندما يحدد لنا مناطق نذهب إليها، ليؤمن آمالًا للكيان على حساب وجودنا".

وأشار إلى أن البعض يريد أن يضرب مرتكز الوحدة بين الثنائي الوطني في حزب الله وحركة أمل، من خلال ألاعيب ومؤامرات على هذا الجسد ليضعفوه، "ظنًا منهم أنهم يستطيعون أن يحدثوا فيه خرقًا، ولذلك نحن واعون وحكماء، نمتلك من الرؤيا ما نمتلك، ونتحرك بهدوء ويتسع صدرنا حتى انقطاع النفس، ولكننا في اللحظة الحاسمة، سنكون كما أراد قادتنا".

وتخلل الاحتفال عرض مصور عن حياة الشهيد ناصر الدين وكلمة لكريمته التي عاهدت بالبقاء على نهج والدها، ومجلس عزاء حسيني.

الكلمات المفتاحية