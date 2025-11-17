يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يواصل الجيش "الإسرائيلي" اعتداءاته على قطاع غزة، رغم مرور 37 يومًا على سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص مسيّرة "إسرائيلية" بمنطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمال غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في إثر قصف مسيّرة "إسرائيلية" مجموعة من المواطنين بمنطقة الشعف في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وليلًا وقعت إصابات جراء انفجار قنبلة ألقتها مسيّرة "إسرائيلية" على حي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وأطلق الجيش "الإسرائيلي" النار طوال ساعات الليل وحتى الصباح تجاه حي الشجاعية، وكذلك الزيتون شرقي مدينة غزة، بينما نسف عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات على جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت الأليات "الإسرائيلية" النار بشكل مكثف شرقي خان يونس.

ووفق مصادر طبية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 268 والمصابين إلى 635 منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما جرى انتشال 548 جثمانًا لشهداء فلسطينيين.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69483 شهيدًا 170706 إصابات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

