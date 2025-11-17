هاجم مستوطنون، فجر اليوم الاثنين (17 تشرين الثاني 2025)، تجمع "التبنة" البدوي، قرب الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، حيث رشق مستوطنون منازل الأهالي وممتلكاتهم بالحجارة، وروعوا الأطفال والنساء في التجمع.

وكان قد شهد تجمع "التبنة" البدوي في الأسابيع الأخيرة سلسلة اعتداءات من قِبل المستوطنين، كان آخرها تشغيل مكبرات صوت خلال الليل والتجول بمركبات جبلية بالقرب من مساكن التجمع، في مضايقات مستمرة بهدف تهجير أهالي التجمع.

بالتزامن، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم بلاطة شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، وداهمت منازل عدة في مخيم بلاطة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم محمد حمد الله حشاش، وأحمد صلاح صباح، وإياد كايد حشاش.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعترة شرق بيت لحم، وداهمت وفتشت منازلَ تعود للمواطنين محمد درويش الوحش، ومحمد إبراهيم الوحش، وعلاء إبراهيم الوحش، وجلال إبراهيم الوحش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي المدية، غرب رام الله، والمغير، شمال شرق رام الله.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات مداهمة في القريتين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

الكلمات المفتاحية