يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي  أميركا والتحريض على الحرب .. عنوان بارز في الصحف الإيرانية

لبنان

وفود قيادية من حزب الله جالت على عوائل شهداء المقاومة في صيدا والجوار
لبنان

وفود قيادية من حزب الله جالت على عوائل شهداء المقاومة في صيدا والجوار

2025-11-17 11:39
110

جالت وفود قيادية من حزب الله على عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في قطاع صيدا في ذكرى يوم الشهيد، تقدمها عضو المجلس المركزي فضيلة الشيخ حسين غبريس، والقياديين نجل سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد ياسر عباس الموسوي ، والدكتور علي ضاهر والشيخ فؤاد حنجول.

وضمت الوفود كوادر تنظيمية واجتماعية في الحزب ، جالوا على عوائل الشهداء في صيدا، وتعمير عين الحلوة، وكفرحتى، وحارة صيدا، والغازية، وعنقون، واركي، وبنعفول، وزغدرايا، وعزة، وقناريت، وحومين التحتا، ورومين.

وتم خلالها تقديم باقات الورد والدروع التكريمية للعوائل، مجددين العهد لدماء الشهداء، بالمضي في مسيرة الجهاد والشهادة، مهما بلغت التحديات.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء صيدا
إقرأ المزيد
المزيد
 النائب برو: وفد الخزانة الأميركية أصبح الآمر الناهي في الموضوع المالي
 النائب برو: وفد الخزانة الأميركية أصبح الآمر الناهي في الموضوع المالي
لبنان منذ ساعة
العدو الصهيوني مستمر في انتهاكاته اليومية للبنان: خرق للأجواء وتهديد لعيترون
العدو الصهيوني مستمر في انتهاكاته اليومية للبنان: خرق للأجواء وتهديد لعيترون
لبنان منذ ساعة
النائب جشي: سنواجه مشروع
النائب جشي: سنواجه مشروع "السلام" الأميركي -"الإسرائيلي" وخداعه لتحقيق الاستسلام
لبنان منذ 3 ساعات
وفود قيادية من حزب الله جالت على عوائل شهداء المقاومة في صيدا والجوار
وفود قيادية من حزب الله جالت على عوائل شهداء المقاومة في صيدا والجوار
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الشهيد القائد محمد عفيف.. صانع الرواية وذاكرة المقاومة
الشهيد القائد محمد عفيف.. صانع الرواية وذاكرة المقاومة
خاص العهد منذ 40 دقيقة
 النائب برو: وفد الخزانة الأميركية أصبح الآمر الناهي في الموضوع المالي
 النائب برو: وفد الخزانة الأميركية أصبح الآمر الناهي في الموضوع المالي
لبنان منذ ساعة
إنّه الفخّ لا الجائزة
إنّه الفخّ لا الجائزة
مقالات منذ ساعة
النائب جشي: سنواجه مشروع
النائب جشي: سنواجه مشروع "السلام" الأميركي -"الإسرائيلي" وخداعه لتحقيق الاستسلام
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة