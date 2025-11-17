جالت وفود قيادية من حزب الله على عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في قطاع صيدا في ذكرى يوم الشهيد، تقدمها عضو المجلس المركزي فضيلة الشيخ حسين غبريس، والقياديين نجل سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد ياسر عباس الموسوي ، والدكتور علي ضاهر والشيخ فؤاد حنجول.

وضمت الوفود كوادر تنظيمية واجتماعية في الحزب ، جالوا على عوائل الشهداء في صيدا، وتعمير عين الحلوة، وكفرحتى، وحارة صيدا، والغازية، وعنقون، واركي، وبنعفول، وزغدرايا، وعزة، وقناريت، وحومين التحتا، ورومين.

وتم خلالها تقديم باقات الورد والدروع التكريمية للعوائل، مجددين العهد لدماء الشهداء، بالمضي في مسيرة الجهاد والشهادة، مهما بلغت التحديات.

