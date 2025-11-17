يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

العدو الصهيوني مستمر في انتهاكاته اليومية للبنان: خرق للأجواء وتهديد لعيترون
لبنان

العدو الصهيوني مستمر في انتهاكاته اليومية للبنان: خرق للأجواء وتهديد لعيترون

2025-11-17 13:19
77

يتوسع العدو الصهيوني في انتهاكاته اليومية للبنان، حيث تتواصل منذ أيام أعمال بناء إضافية للجدار جنوب شرقي بلدة يارون.

وقد ألقت محلقة "إسرائيلية" على دفعتين قنبلة صوتية على الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، بعدما تبلغت بلدية عيترون من الجيش اللبناني بأنّ العدو الإسرائيلي أبلغ لجنة "الميكانيزم" نيته شنّ قصف موضعي في البلدة ما دفعها إلى إخلاء مركزها.

وفي السياق، ألقت محلقة صهيونية قنبلة بالقرب من ورشة للعمال في حي المسارب في بلدة عديسة.

وقد خرقت مسيرّة "إسرائيلية" أجواء الغازية وصولًا إلى حارة صيدا على علو منخفص، بينما خرق الطيران "الإسرائيلي" المسيّر أجواء بلدة الناقورة.

كذلك، خرق الطيران الحربي الصهيوني على علو متوسط أجواء الهرمل والسلسلة الشرقية لقرى البقاع الشمالي.

وخرق الطيران المسيّر أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض.

