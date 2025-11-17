يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025
الذكرى السنوية الأولى للقائد الإعلامي الكبير الحاج محمد عفيف ورفاقه الشهداء
الذكرى السنوية الأولى للقائد الإعلامي الكبير الحاج محمد عفيف ورفاقه الشهداء

2025-11-17 15:32
16:46 |
الشيخ قاسم: المقاومة وحلفاؤها من الأحزاب والقوى والجيش وكل الذين يريدون تحرير واستقلال البلد هؤلاء لا يهزمون وهم قادرون
16:46 |
الشيخ قاسم: توقفوا عن تعطيل المجلس النيابي لأنه هذا التعطيل ليس له مبرر
16:45 |
الشيخ قاسم: التزموا بالقانون الانتخابي الموجود
16:45 |
الشيخ قاسم: أين العدالة المساواة في أن يكون لنا الفرصة للتحرك بالانتخابات في الخارج وهذا القانون يجب أن يسير
16:44 |
الشيخ قاسم: أصحاب الأرض باقون وأصحاب الشرف والعز والكرامة والمقاومة والاستقلال هم الفائزون
16:44 |
الشيخ قاسم: لا نقبل أن نصبح عبيدًا لأحد ونؤمن أن هذا الزمن هو زمن الصمود وصناعة المستقبل
16:43 |
الشيخ قاسم: اليوم لو سمينا أركان الفساد المالي والسياسي ستجدون أنهم بيادق في يد أميركا ترعاهم وهم معروفون
16:42 |
الشيخ قاسم: الهجوم على دولة الرئيس بري هجوم آثم وليس له أي مبرر إلا تسهيل السيطرة من خلال استدعاء الوصاية الأجنبية
16:41 |
الشيخ قاسم: هذا بلد نكون فيه معًا وحيث تخربون يقع الخراب على الجميع وبينه على أولادكم
16:41 |
الشيخ قاسم: لن يفوز طابخو السم لأنهم مكشوفون يُهلّل العدوُّ بأسمائهم وأقوالهم فرحًا باستخدامهم لكن اعلموا إن استمريتم على هذا النحو فسيحلّ بكم كما حلَّ بلحد
16:38 |
الشيخ قاسم: لا يملك أحد سلطة منع الخير والتكافل وما حدا يفوت بعنوان مجدد وما حدا يكون أداة
16:38 |
الشيخ قاسم: أنصح كل المعنيين وقفوا الإجراءات التي لا تضيق على حزب الله وجمهوره فقط بل على كل اللبنانيين ومن أجل ماذا؟
16:37 |
الشيخ قاسم: إذا أردت أن تعرف أكبر المصائب الموجودة في لبنان فتش عن أميركا
16:37 |
الشيخ قاسم: أميركا تخرب حياة اللبنانيين وهي مصيبة كبيرة على حياة اللبنانيين
16:36 |
الشيخ قاسم: عندما يلتقي معنا المبعوثون الدوليون يقولون الحق معكم لكن "إسرائيل" متغوّلة وأميركا تدعمها
16:34 |
الشيخ قاسم: أميركا راعية للعدوان "الإسرائيلي" وتوجه "الإسرائيلي" حول حدود العدوان
16:34 |
الشيخ قاسم: الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جدًا
16:33 |
الشيخ قاسم: معًا نصنع استقلالنا ومن جديد نحرر أرضنا ونستعيد خطوات الاستقلال ونكون كمسلمين ومسحيين يدًا واحدة في مواجهة العدو ومن خلفه أميركا
16:33 |
الشيخ قاسم: نحن نريد حقوقنا ومن حقنا أن نحصل على هذه الحقوق كعاملين في هذه الدولة وكل الشعب اللبناني هذا حقه
16:32 |
الشيخ قاسم: الانتشار الذي يحصل في جنوب الليطاني رغم العدوان هو تنازل
16:32 |
الشيخ قاسم: الحكومة تخطئ إذا سلكت طريق التنازلات لإنهاء العدوان وتقديم العروض المسبقة من طرف واحد لم يثمر
16:32 |
الشيخ قاسم: جربوا قول لا على أساس حقوق لبنان ونكون معًا جميعًا
16:31 |
الشيخ قاسم: تطبيق الاتفاق كان من جانب واحد وبانضباط استمر لمدة سنة ولم تطبق "إسرائيل" شيئًا
16:30 |
الشيخ قاسم: نحن شركاء في هذا البلد ولنا كلمتنا ومعنا قسم كبير من الشعب اللبناني والقوى السياسية لا أحد يقبل أن يسلم لـ"إسرائيل" أن تعبث في لبنان كما تشاء
16:29 |
الشيخ قاسم: الدولة اللبناني بأركانها مسؤولة أن تضع برامج للمواجهة حتى نتمكن من مواجهة هذا العدوان
16:29 |
الشيخ قاسم: من الخطأ أن يعمل البعض لخدمة المشروع "الإسرائيلي"
16:29 |
الشيخ قاسم: العدوان هو المشكلة وليس المقاومة والعدوان هو المشكلة وليس أركان الدولة اللبنانية والعدوان هو والمشكلة وليس الجيش اللبناني
16:28 |
الشيخ قاسم: هذا العدوان لا يقبل أحد لا اليونيفيل ولا الجيش اللبناني ولا يقبل أن يكون هناك استقرار في جنوب لبنان
16:27 |
الشيخ قاسم: اليوم إذا كنا يدًا واحدة فليخرج "الإسرائيلي" من أرضنا وليوقف العدوان ويطلق الأسرى ونحن لن نختلف
16:27 |
الشيخ قاسم: ما يجري في لبنان هو عدوان موصوفٌ ابتدائي للسيطرة على لبنان
16:26 |
الشيخ قاسم: المقاومة هي فعل لطرد المحتل وهي موجهة لمواجهة العدو "الإسرائيلي"
16:24 |
الشيخ قاسم: نحن لا نقبل بأن ينقص شبر واحد من لبنان وأن يكون كريمًا عزيزًا محررًا وبعيدًا عن أي وصايا
16:23 |
الشيخ قاسم: لم يحصل لبنان على استقلاله إلا بالمعاناة
16:23 |
الشيخ قاسم: فرنسا رضخت للضغوط الشعبية بشكل مباشرو حصل لبنان على استقلاله
16:23 |
الشيخ قاسم: الاستقلال هو تحرير الأرض ورفض التبعية للدول الأجنبية
16:22 |
الشيخ قاسم: لا تستهينوا بالنتيجة التي حققها الإعلام المقاومة والإعلام المؤيد للمقاومة إلا لما استُهدف
16:20 |
الشيخ قاسم: العدو اغتال الإعلاميين لأنهم تركوا أثرًا حقيقيًا في إبراز حقيقة المعركة وقدموا الوقائع والحقائق
16:18 |
الشيخ قاسم: لا بد أن نذكر الشهداء الذين استشهدوا معه وهم: موسى حيدر وحسين رمضان وهلال ترمس ومحمود الشرقاوي
16:16 |
الشيخ قاسم: الحاج محمد عفيف كان نموذجًا للتحليل الموثوق وللخبر الصحيح
16:14 |
الشيخ قاسم: افتقدناك يا حاج محمد وكنت علمًا مهمًا والصاحب المحب والمرتبط بسماحة السيد حسن (رض) واستطعت أن توجد بصمة مهمة في العمل الإعلامي
16:13 |
الشيخ قاسم: الحاج محمد عفيف كان يسعى من خلال اتصالاته المختلفة أن يبرز هذه الصور وأن يكررها وأن يعطيها حقها
16:12 |
الشيخ قاسم: عندما قتلوا الحاج محمد عفيف قتلوه لأنه نجح في تسويق الفكرة والسردية التي أرادها حزب الله والتي هي تعبير عن واقع المقاومة الإسلامية وجمهورها
16:11 |
الشيخ قاسم: الحاج محمد عفيف كان من مدرسة الإعلام الصادق الذي ينتبه بأن الناس لهم حق بأن يعرفوا الحقيقة
16:11 |
الشيخ قاسم: أي صورة أوضح من حق المقاومة في الدفاع ضد الاعتداء والعدوان "الإسرائيلي" على لبنان
16:11 |
الشيخ قاسم: يجب تحصين ساحتنا من خلال مراقبة ما يبث على المستوى الإعلامي
16:09 |
الشيخ قاسم: الحاج عفيف يؤمن أن الإعلام الكاذب لا يصنع مسار والإعلام المضلل لا يؤسس لبنيان أما الإعلام الصادق هو الذي يرضي المجتمع يعطي لسياسيين والساحة مسار دقيقًا لخياراتها
16:07 |
الشيخ قاسم: هذه المؤتمرات المميزة سدت ثغرات مهمة
16:07 |
الشيخ قاسم: الحاج محمد عفيف إعلامي ملتزم على المستوى الإسلامي والسياسي وعلى مستوى المقاومة
16:06 |
الشيخ قاسم: اقترح الحاج عفيف بعد شهادة السيد عقد مؤتمرات صحفية لملئ الفراغات الإعلامية خلال هذه الفترة ووافقته على الفكرة واتفقت معه أن يرسل لي العناوين التي سيتحدث بها
16:06 |
الشيخ قاسم: كنا دائمًا على تنسيق من أجل حسن الإخراج ومن أجل إيصال الرسائل التي نريد إيصالها إلى جمهورنا وإلى العدو
16:04 |
الشيخ قاسم: الحاج عفيف مخزون كبير من الثقافة والوعي وحسن الرؤية واستقامة الطريق
16:04 |
الشيخ قاسم: استطاع الحاج عفيف أن يعطي بصمة خاصة للعمل الإعلامي في حزب الله
16:03 |
الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم: الحاج محمد عفيف اسم لامع في عالم الإعلام وقلم قويٌ في الكتابة والإلقاء
