المقال التالي القائد محمد عفيف.. جبهة إعلامية مقاومة بمواجهة العدو
لبنان
لبنان
الذكرى السنوية الأولى للقائد الإعلامي الكبير الحاج محمد عفيف ورفاقه الشهداء
16:46 |الشيخ قاسم: المقاومة وحلفاؤها من الأحزاب والقوى والجيش وكل الذين يريدون تحرير واستقلال البلد هؤلاء لا يهزمون وهم قادرون
16:45 |الشيخ قاسم: أين العدالة المساواة في أن يكون لنا الفرصة للتحرك بالانتخابات في الخارج وهذا القانون يجب أن يسير
16:43 |الشيخ قاسم: اليوم لو سمينا أركان الفساد المالي والسياسي ستجدون أنهم بيادق في يد أميركا ترعاهم وهم معروفون
16:42 |الشيخ قاسم: الهجوم على دولة الرئيس بري هجوم آثم وليس له أي مبرر إلا تسهيل السيطرة من خلال استدعاء الوصاية الأجنبية
16:41 |الشيخ قاسم: لن يفوز طابخو السم لأنهم مكشوفون يُهلّل العدوُّ بأسمائهم وأقوالهم فرحًا باستخدامهم لكن اعلموا إن استمريتم على هذا النحو فسيحلّ بكم كما حلَّ بلحد
16:38 |الشيخ قاسم: أنصح كل المعنيين وقفوا الإجراءات التي لا تضيق على حزب الله وجمهوره فقط بل على كل اللبنانيين ومن أجل ماذا؟
16:36 |الشيخ قاسم: عندما يلتقي معنا المبعوثون الدوليون يقولون الحق معكم لكن "إسرائيل" متغوّلة وأميركا تدعمها
16:33 |الشيخ قاسم: معًا نصنع استقلالنا ومن جديد نحرر أرضنا ونستعيد خطوات الاستقلال ونكون كمسلمين ومسحيين يدًا واحدة في مواجهة العدو ومن خلفه أميركا
16:33 |الشيخ قاسم: نحن نريد حقوقنا ومن حقنا أن نحصل على هذه الحقوق كعاملين في هذه الدولة وكل الشعب اللبناني هذا حقه
16:32 |الشيخ قاسم: الحكومة تخطئ إذا سلكت طريق التنازلات لإنهاء العدوان وتقديم العروض المسبقة من طرف واحد لم يثمر
16:30 |الشيخ قاسم: نحن شركاء في هذا البلد ولنا كلمتنا ومعنا قسم كبير من الشعب اللبناني والقوى السياسية لا أحد يقبل أن يسلم لـ"إسرائيل" أن تعبث في لبنان كما تشاء
16:29 |الشيخ قاسم: الدولة اللبناني بأركانها مسؤولة أن تضع برامج للمواجهة حتى نتمكن من مواجهة هذا العدوان
16:29 |الشيخ قاسم: العدوان هو المشكلة وليس المقاومة والعدوان هو المشكلة وليس أركان الدولة اللبنانية والعدوان هو والمشكلة وليس الجيش اللبناني
16:28 |الشيخ قاسم: هذا العدوان لا يقبل أحد لا اليونيفيل ولا الجيش اللبناني ولا يقبل أن يكون هناك استقرار في جنوب لبنان
16:27 |الشيخ قاسم: اليوم إذا كنا يدًا واحدة فليخرج "الإسرائيلي" من أرضنا وليوقف العدوان ويطلق الأسرى ونحن لن نختلف
16:24 |الشيخ قاسم: نحن لا نقبل بأن ينقص شبر واحد من لبنان وأن يكون كريمًا عزيزًا محررًا وبعيدًا عن أي وصايا
16:22 |الشيخ قاسم: لا تستهينوا بالنتيجة التي حققها الإعلام المقاومة والإعلام المؤيد للمقاومة إلا لما استُهدف
16:20 |الشيخ قاسم: العدو اغتال الإعلاميين لأنهم تركوا أثرًا حقيقيًا في إبراز حقيقة المعركة وقدموا الوقائع والحقائق
16:18 |الشيخ قاسم: لا بد أن نذكر الشهداء الذين استشهدوا معه وهم: موسى حيدر وحسين رمضان وهلال ترمس ومحمود الشرقاوي
16:14 |الشيخ قاسم: افتقدناك يا حاج محمد وكنت علمًا مهمًا والصاحب المحب والمرتبط بسماحة السيد حسن (رض) واستطعت أن توجد بصمة مهمة في العمل الإعلامي
16:13 |الشيخ قاسم: الحاج محمد عفيف كان يسعى من خلال اتصالاته المختلفة أن يبرز هذه الصور وأن يكررها وأن يعطيها حقها
16:12 |الشيخ قاسم: عندما قتلوا الحاج محمد عفيف قتلوه لأنه نجح في تسويق الفكرة والسردية التي أرادها حزب الله والتي هي تعبير عن واقع المقاومة الإسلامية وجمهورها
16:11 |الشيخ قاسم: الحاج محمد عفيف كان من مدرسة الإعلام الصادق الذي ينتبه بأن الناس لهم حق بأن يعرفوا الحقيقة
16:11 |الشيخ قاسم: أي صورة أوضح من حق المقاومة في الدفاع ضد الاعتداء والعدوان "الإسرائيلي" على لبنان
16:09 |الشيخ قاسم: الحاج عفيف يؤمن أن الإعلام الكاذب لا يصنع مسار والإعلام المضلل لا يؤسس لبنيان أما الإعلام الصادق هو الذي يرضي المجتمع يعطي لسياسيين والساحة مسار دقيقًا لخياراتها
16:06 |الشيخ قاسم: اقترح الحاج عفيف بعد شهادة السيد عقد مؤتمرات صحفية لملئ الفراغات الإعلامية خلال هذه الفترة ووافقته على الفكرة واتفقت معه أن يرسل لي العناوين التي سيتحدث بها
16:06 |الشيخ قاسم: كنا دائمًا على تنسيق من أجل حسن الإخراج ومن أجل إيصال الرسائل التي نريد إيصالها إلى جمهورنا وإلى العدو
16:03 |الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم: الحاج محمد عفيف اسم لامع في عالم الإعلام وقلم قويٌ في الكتابة والإلقاء