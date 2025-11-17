يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الشيخ عمرو من حبشيت: الوحدة الوطنية والإسلامية ضمانة لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه
لبنان

الشيخ عمرو من حبشيت: الوحدة الوطنية والإسلامية ضمانة لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه

2025-11-17 15:58

2025-11-17 15:58
67

رأى مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو أن "الشهداء على طريق القدس الذين وقفوا في وجه العدوان الصهيوني على لبنان وساندوا أهل غزة هم عنوان أصالة الأمة"، مشددًا على "أهمية الوحدة الوطنية والإسلامية لتعزيز مناعة المجتمع اللبناني في وجه التهديدات الخارجية".

كلام الشيخ عمرو جاء خلال كلمة ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وعوائل الشهداء حسن محمد، بشير عياس ومحمد حمد الذين ارتقوا خلال معركة أولي البأس دفاعًا عن لبنان وشعبه واسنادًا للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة وذلك في قاعة حسينية الإمام المهدي(عج) في بلدة حبشيت العكارية بحضور فعاليات سياسية، اجتماعية وبلدية وعوائل الشهداء. 

وأكد الشيخ عمرو "أن خيارات التفاوض التي يفرضها الخارج لا تنسجم مع المصالح الوطنية للبنان على كافة المستويات، الأمنية والاقتصادية والسياسية داعيًا اللبنانيين من كافة الطوائف للتوحد لما في ذلك مصلحة لبنان وشعبه حيث أكدت الوحدة في عكار وهي خزان الجيش اللبناني البطل وخزان الاحتضان الوطني لأبناء الجنوب والبقاع بأنها السبيل الوحيد لمواجهة التحديات". 

وأشار الشيخ عمرو إلى "أنه خلال طوفان الأقصى ومعركة أولي البأس اجتمعت وتوحدت دماء اللبنانيين من كافة القوى الوطنية والإسلامية من أقاصي عكار إلى أقصى الجنوب لتسجل مشاركتها في أشرف معركة لنصرة الحق على مستوى العالم".

واختتم الحفل التكريمي لشهداء معركة أولي البأس في بلدة حبشيت العكارية بتوزيع دروع تكريمية على عوائل الشهداء تقديرًا لتضحياتهم التي أعزت الوطن والأمة.

 

 

