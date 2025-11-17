حذّر قائد سلاح الجو الصهيوني السابق؛ اللواء في الاحتياط إيتان بن إلياهو، في مقابلة إذاعية من التبعات المترتبة على صفقة السلاح الأميركية مع السعودية، وبخاصة بيع طائرة F - 35. معربًا عن اعتقاده بأن "صفقة كهذه قد تغيّر وجه الشرق الأوسط وميزان القوى في المنطقة".

وقال بن إلياهو: "هذا يغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط، فكلّ تقارب بين الولايات المتحدة والدول العربية وتركيا، وتقليل مستوى الضغط أمام إيران - هو وضع أقلّ جيد. وبخصوص الـF - 35، يدور الحديث عن طائرة ذات قدرات خاصة، ولديها ميزتان واضحتان تصعّبان علينا: فهي غير مرئية للرادار، ولديها منظومات تدمجها داخل ساحة القتال بشكل سلس".

وردًا على سؤال حول نهاية التفوّق العسكري "الإسرائيلي" في المنطقة جراء بيع الـF - 35 لدول المنطقة، أجاب بن إلياهو: "ترامب يعرف أن هذا ينهي التفوّق النوعي لـ"إسرائيل"، لكنّ لديه مصالح أكثر أهمية مع السعودية؛ مصالح تجارية".

كذلك حذّر شارحًا أن "السباق" نحو التسلّح التقليدي ليس أقلّ أهمية من موضوع النووي.. حتّى الآن كنّا نتحدث عن سباق تسلّح في موضوع النووي، وهنا نحن نتحدث عن سباق تسلّح تقليدي ليس أقلّ خطورة. فإذا كان هناك F - 35 أيضًا لتركيا ولمصر، فهنا يتغيّر ميزان الردع".

ولفت بن إلياهو، إلى أن ترامب، وقّع في ولايته السابقة، على صفقة مشابهة مع الإمارات وقال: "بايدن ألغى ذلك.. صحيح أن هناك قرارًا ببيعهم. ما نفعله في هذه المحاولات يمكن ربما أن يحيّد جزءًا، أو في اللحظة الأخيرة يوقف ذلك. الطائرات ليست هناك بعد".

وختم قائلًا: إن "الطائرات لن تكون هناك قبل أربع سنوات أخرى، وإذا واصلنا التحذير والادّعاء، وواصلنا القول، إنه مقابل ذلك سنحتاج إلى أن نحصل على أمور مُنعت عنّا سابقًا، ربّما نتمكّن بطريقة ما من الحفاظ على توازن في ساحة القتال".

