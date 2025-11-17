أكّد وزير الخارجية الروسي؛ سيرغي لافروف "استعداد موسكو لمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران"، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 مع نظيره الإيراني عباس عراقتشي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أنّ "لافروف رحّب باعتماد إطار تعاون مشترك واستمرار الحوار الإقليمي، مع تأكيده استعداد روسيا لمواصلة التنسيقات الوثيقة مع إيران".

ولفت لافروف الانتباه إلى "جهود موسكو لدى منظمة الأمم المتحدة"، مؤكّدًا "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه".

من جهته، نوّه عراقتشي بالمبادرات والمشاورات الدبلوماسية التي أجراها مع نظرائه في دول المنطقة، وأكد "ضرورة استمرار وتسريع وتائر المحادثات والتعاون وفق إطار مشترك بين الدول الإقليمية".

وأشار عراقجي إلى "مواصلة التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية و"الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وموقفها (إيران) الرافض لـ"آلية الزناد" (آلية إعادة فرض العقوبات على إيران) المزعومة من قِبَل بعض الدول الأوروبية"، مطالبًا الوكالة الدولية بأنْ "تبقى على حيادها وتتجنّب الإجراءات التي تزيد من حدّة التوترات".

كما استعرض لافروف وعراقتشي، خلال الاتصال، "آخر المستجدات على الصُّعد الثنائية والاقليمية والدولية"، وأكّدا "سلمية البرنامج النووي الإيراني"، واتفقا على "الاستمرار في تنسيق المواقف والتعاون في هذا الشأن"، كما بحثا "المستجدات المتعلّقة بالتعاون القنصلي بين إيران وروسيا"، وفق "إرنا".

