المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026.. وموعد ونظام الملحقَين العالمي والأوروبي
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026.. وموعد ونظام الملحقَين العالمي والأوروبي

2025-11-17 18:33
ارتفع عدد المنتخبات التي حجزت مقاعدها في كأس العالم لكرة القدم 2026 إلى 32 منتخبًا، من أصل 48 منتخبًا سيشارك في البطولة، وذلك بعد جولة المباريات الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى "المونديال" الذي تستضيفه كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ويشهد كأس العالم 2026 مشاركة قياسية تاريخية للمنتخبات العربية التي تأهل 7 منها حتى الآن والعدد مرشح للزيادة خلال ملحق تصفيات المونديال؛ حيث سيخوص المنتخب العراقي أو الإماراتي مباريات الملحق في حال فاز أحدهما على الآخر.

والمنتخبات المتأهلة عبر التصفيات حتى الآن هي:

- الدول الثلاث المستضيفة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، أميركا، كندا والمكسيك.

- إفريقيا (9): المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار.

- آسيا (8): اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعودية.

- أميركا الجنوبية (6): الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، باراغواي.

- أوروبا (5): إنغلترا، فرنسا، كرواتيا، البرتغال، النرويج.

- أوقيانوسيا (1): نيوزيلندا.

الملحقان العالمي والأوروبي

وتقام منافسات الملحقَين الأوروبي والعالمي في توقف دولي في آذار/مارس المقبل.

ويشارك في الملحق العالمي ستة منتخبات من مختلف القارات، ليتأهل 2 فقط منها إلى كأس العالم في النهاية، فيما يقام الملحق الأوروبي بين 16 منتخبًا، ليتأهل 4 فقط في النهاية.

وتُجرى مراسم القرعة يوم الخميس الموافق 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.

وبالنسبة للملحق العالمي، فستقام المنافسات وفق مسارَين مختلفَين؛ إذ يضم كل مسار 3 منتخبات ويتأهل صاحبا أعلى ترتيب مباشرة إلى النهائي في انتظار الفائز من المباراة الأولى، حيث سيشارك في هذين المسارَين كلٌّ من:

- الكونغو الديمقراطية: ممثل إفريقيا

- (العراق أو الإمارات): ممثل آسيا

- بوليفيا: ممثل أمريكا الجنوبية

- نيو كاليدونيا: ممثل أوقيانوسيا

- ثنائي ممثل كونكاكاف (يتحدد غدًا الثلاثاء)

أما بالنسبة للملحق الأوروبي الذي يشارك فيه 16 منتخبًا عبر 4 مسارات مختلفة، حيث يضم كل مسار 4 منتخبات تلعب نصف النهائي يوم 26 آذار/مارس ويتواجه الفائزان من المنتخبات الأربعة في النهائي يوم 31 آذار/مارس بحثًا عن بطاقة التأهل لكأس العالم.

وبينما حسم منتخبا إيطاليا وأوكرانيا حضورهما في التصنيف الأول حسم منتخبا إيرلندا وألبانيا حضورهما في التصنيف الثاني والتشيك في التصنيف الثالث وأخيرًا السويد ورومانيا وآيرلندا الشمالية في التصنيف الرابع.

افريقيا أوروبا كرة القدم آسيا كأس العالم 2026
