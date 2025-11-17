يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تراجع معظم مؤشّرات الأسهم العالمية جرّاء هبوط "وول ستريت" 

2025-11-17 19:09
79

تراجع معظم مؤشّرات الأسهم الأوروبية والعالمية، فيما تباينت مؤشّرات الأسهم الأسيوية، الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد انخفاض بورصة "وول ستريت" نهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشّر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 23783.15 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 8147.12 نقطة. وتراجع مؤشّر "فوتسي" 100 البريطاني بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 9687.58 نقطة.

وتراجع مؤشّر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 50323.91 نقطة، بعدما أعلنت الحكومة عن انكماش الاقتصاد الياباني بمعدّل سنوي قدره 1.8 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2025.

كما تراجع مؤشّر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 26384.28 نقطة، فيما تراجع مؤشّر "شنغهاي" المركَّب بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 3972.03 نقطة.

وارتفع مؤشّر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.9 في المئة ليصل إلى 4089.25 نقطة، مدعومًا بشراء أسهم شركات التكنولوجيا. واستقرّ مؤشّر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" الأسترالي دون تغيير تقريبًا، عند 8636.40 نقطة.

أما مؤشّر "تايكس" التايواني فارتفع بنسبة 0.2 في المئة، فيما ارتفع مؤشّر "سينسكس" الهندي بنسبة 0.5 في المئة.

وفي بورصة "وول ستريت"، تباينت مؤشّرات الأسهم الأميركية في جلسة يوم الجمعة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث تراجع مؤشّر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة أقل من 0.1 في المئة ليصل إلى 6734.11 نقطة، كما تراجع مؤشّر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 47147.48 نقطة، فيما ارتفع مؤشّر "ناسداك" المركّب بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 22900.59 نقطة.

