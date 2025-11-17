طلب وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي" في الكيان "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير، من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اعتقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن".

وقال بن غفير في تصريح اليوم الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025: "أتوجه إلى رئيس وزرائنا العزيز بنيامين نتنياهو، يجب أن تحرص ألا يتمتع أبو مازن بأي حصانة، وإن تم الاعتراف في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية يجب أن تبدأ عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة وأن تقوم يا رئيس الوزراء باعتقال أبو مازن".

وأضاف: "يجب أن يكون كل رؤساء "الإرهابيين" في السجون".

وختم بن غفير كلمته بالقول: "اعتقل أبو مازن يا نتنياهو وأنا سأتولى أمره".

وفي تدوينة يوم السبت الماضي، قال بن غفير إنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، مدعيًا أن الشعب الفلسطيني "مُختلق" ولا يوجد أساس تاريخي أو أثري أو واقعي يثبت ذلك.

وأضاف: "توافد المهاجرين من الدول العربية إلى "إسرائيل" ليست شعبًا، وهم بالتأكيد لا يستحقون مكافأة على الإرهاب والقتل والفظائع التي زرعوها في كل مكان وخاصة من غزة المكان الذي نالوا فيه الحكم الذاتي".



الكلمات المفتاحية