لبنان

الرئيس عون: الإمام المغيب هو إمام كل الوطن
لبنان

الرئيس عون: الإمام المغيب هو إمام كل الوطن

2025-11-17 19:17
66

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن الإمام المغيب السيد موسى الصدر "ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب، بل هو إمام كل الوطن".

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله اليوم الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في قصر بعبدا، فاستقبل وفد اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، وضم: صدر الدين الصدر، القاضي حسن الشامي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الدكتور جوزف غزالة، شادي حسين، رائد شرف الدين، مليحة الصدر، ومريم قنديل.

وعرض الوفد أمام الرئيس عون آخر المعطيات المتصلة بقضية الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي السيد عباس بدر الدين، في ضوء التطورات الأخيرة التي طرأت على القضية، ومنها الملف الذي سلمته السلطات الليبية للقضاء اللبناني حول التحقيق الذي أجرته في قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه.

وأكد الرئيس عون للوفد أن "الإمام المغيب ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب، بل هو إمام كل الوطن"، لافتا إلى أنه "يتابع شخصيًا كل ما يتصل بهذه القضية على مختلف المستويات".

الكلمات المفتاحية
لبنان الامام موسى الصدر جوزاف عون
