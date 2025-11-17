يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون فقيد الجهاد والمقاومة الدكتور حسان حسن فواز في تبني
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون فقيد الجهاد والمقاومة الدكتور حسان حسن فواز في تبني

2025-11-17 19:25
بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسكة بالنهج الحسيني المقاوم؛ الضمانة الوحيدة لحماية لبنان وشعبه واستقلاله، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة تبنين فقيد الجهاد والمقاومة؛ الدكتور حسان حسن فواز بمسيرة حاشدة شاركت فيها شخصيّات وفعاليات وعلماء دين وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي "عج"، حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية، جابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه السعداء.

