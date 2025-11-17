شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة المنصوري الجنوبية، الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الشهيد السعيد على طريق القدس؛ المجاهد المربي محمد علي شويخ "أبا ذر"، بمسيرة حاشدة تقدمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب حسين جشي، إلى جانب شخصيّات وفعّاليّات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وجرى التشييع على وقع الهتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم؛ الضمانة الوحيدة لحماية لبنان وشعبه واستقلاله.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي (عج)، حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ- الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة جابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه السعداء.

والشهيد شويخ، هو مدير مدرسة المنصوري المتوسطة الرسمية، وقد اغتالته طائرة مسيّرة صهيونية مساء أمس الأحد، باستهداف سيارته على الطريق العام لبلدة المنصوري.

