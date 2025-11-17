أعلن نادي برشلونة، الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عودته رسميًّا إلى ملعبه التاريخي "كامب نو" في 22 من الشهر الحالي، عندما يستضيف نادي أتلتيك بلباو ضمن المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد غياب امتد لعامين بسبب أعمال التجديد الشاملة للملعب.

ومنذ إغلاق الملعب أواخر موسم 2022-2023، اضطر النادي الكتالوني إلى خوض مبارياته على ملاعب بديلة، أبرزها الملعب الأولمبي في مونتجويك الذي كان مسرحًا لغالبية مباريات الفريق خلال هذه الفترة.

وجاء افتتاح "كامب نو" بحلّته الجديدة بعد سلسلة من التأجيلات التي أرجأت موعد العودة نحو عام كامل، وذلك في ظل مشروع تطوير ضخم بلغت قيمته 1.5 مليار يورو، شابته فوضى وصعوبات إنشائية أثّرت في سير الأعمال.

وفي إطار التجارب العملية قبل الافتتاح الرسمي، فتح النادي أبواب الملعب لنحو 23 ألف مشجع مطلع الشهر الحالي من أجل متابعة حصة تدريبية للفريق ضمن فعالية تجريبية لتقييم جاهزية المرافق.

وبسبب عدم جاهزية "كامب نو" وعدم استكمال التصاريح المتعلقة بالسلامة، اضطر برشلونة إلى خوض مباراتَين فقط على ملعب "يوهان كرويف" المخصص للتدريبات، والذي تبلغ سعته 6 آلاف متفرج، خلال الأسابيع الأولى من الموسم، قبل العودة التدريجية إلى الملعب الرئيس.

وتمثل العودة إلى الملعب المُجدّد محطة بارزة للنادي ولجماهيره، لما تحمله من آثار رياضية وتجارية وجماهيرية، أبرزها: استعادة الفريق ملعبه التاريخي بعد فترة طويلة من التنقل، وتوفير سعة جماهيرية أكبر وتجربة حضور محسّنة، وتعزيز موارد النادي الاقتصادية عبر بيع التذاكر والفعاليات، ودفع مشروع التطوير الضخم إلى مرحلة جديدة من التنفيذ.

وكان ملعب "كامب نو" قد دُشِّن عام 1957 بسعة وصلت إلى 99 ألف متفرج، ليصبح أحد أهم الملاعب في أوروبا والعالم.

وتتضمن الخطة المستقبلية للمشروع تركيب سقف جديد بالكامل خلال صيف 2027؛ أي بعد عام من الموعد المُحدد سابقًا، وذلك في إطار المرحلة النهائية من تطوير مرافق النادي ضمن مشروع "سباي بارسا".

