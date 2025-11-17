كشفت دراسة حديثة في الولايات المتحدة، ارتفاعًا مقلقًا في نسب البالغين الأميركيين الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة، أو اتخاذ القرار، أو التركيز، أو ما يعرف بالإعاقة الإدراكية.

وتوصل فريق بحث أميركي، بقيادة الباحث في علم الأعصاب كاهو وونغ من جامعة "يوتا"، إلى أن معدلات الإعاقة الإدراكية ارتفعت خلال العقد الماضي لدى الفئة العمرية بين 18 و39 عامًا.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيورولوجي"، والتي حللت بيانات أكثر من 4.5 ملايين شخص، أن نسبة البالغين الأميركيين الذين أبلغوا عن صعوبات إدراكية خطيرة ارتفعت من 5.3 بالمئة إلى 7.4 بالمئة بين عامي 2013 و2023.

كما تضاعف المعدل لدى المشاركين دون الأربعين عامًا، إذ ارتفع من 5.1 بالمئة إلى 9.7 بالمئة خلال ذات الفترة.

وأشارت الدراسة إلى أن معدلات الإعاقة الإدراكية المبلغ عنها ذاتيا ارتفعت لدى معظم الفئات العمرية باستثناء كبار السن، إذ لوحظ أن معدلات المشاركين الذين فاقت أعمارهم 70 عامًا انخفضت من 7.3 بالمئة إلى 6.6 بالمئة خلال نفس الفترة.

وقال طبيب الأعصاب الوعائي في جامعة ييل، آدم دي هافينون إن "مشكلة الذاكرة والتفكير تعد من أبرز القضايا الصحية التي يبلغ عنها البالغون في الولايات المتحدة".

وأضاف: "دراستنا تظهر أن هذه الفحوصات أصبحت أكثر انتشارًا، خاصة بين الشباب، وأن العوامل الاجتماعية والبنيوية تلعب دورًا أساسيًا في ذلك".

ومن بين العوامل المدروسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، إذ أبلغ المشاركون المصنفون في فئة اجتماعية ذات دخل أقل من 35 ألف دولار أميركي، عن نسب أعلى في الإعاقة الإدراكية.

ولم تحدد الدراسة الأسباب الدقيقة لهذا الارتفاع، لكنها أشارت إلى تزايد الأدلة على أن الحالة العقلية العامة للأميركيين ليست على ما يرام، وفقًا لما ذكره موقع "ساينس ألرت".

وكشف المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سنة 2022، أن الإعاقة الإدراكية تؤثر على 13.9 بالمئة من البالغين الأميركيين، مما يجعلها من أكثر أنواع الإعاقة شيوعًا.

الكلمات المفتاحية