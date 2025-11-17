حذّر المستشار السياسي للأمينِ العام لحزب الله؛ السيد حسين الموسوي، من أنّ "الاستمرار في التطاول على مجتمع المقاومة قد يُؤدّي إلى ما فيه مصلحة أعداء الوطن، حيث يندم العقلاء الذين عجزوا إلّا عن التفرُّج السلبي الذي لا يليق بالمخلِصين".

وقال الموسوي، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد محمد نور الدين الموسوي، إنه "لَعَيْب كبير وحقد دفين أنْ يطلب أشباه العملاء من شُهدائنا سِجِلًّا عدلِيًا، وهم الذين حرّروا الأرض وحفظوا العُرض".

وخاطب بيئة المقاومة قائًلا: "أنتم يا أهلنا، حملتم الوطن على أكتافكم حين كان الكثيرون يهربون من مسؤولياتهم، ولم يظلموكم لأنّكم ضعفاء، بل لأنّكم أقوياء ولا تتفرجون على كرامة أيّ إنسان يُهدَّد من قِبَل الطغاة المجرمين".

الكلمات المفتاحية