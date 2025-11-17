يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي العميد نائيني: العدو ليس بمقدوره خوض حرب جديدة ضد إيران

لبنان

مستشار الأمينِ العام لحزب الله: التطاول على مجتمعِ المقاومة يحقق مصلحة أعداء الوطنِ
لبنان

مستشار الأمينِ العام لحزب الله: التطاول على مجتمعِ المقاومة يحقق مصلحة أعداء الوطنِ

2025-11-17 21:27
72

حذّر المستشار السياسي للأمينِ العام لحزب الله؛ السيد حسين الموسوي، من أنّ "الاستمرار في التطاول على مجتمع المقاومة قد يُؤدّي إلى ما فيه مصلحة أعداء الوطن، حيث يندم العقلاء الذين عجزوا إلّا عن التفرُّج السلبي الذي لا يليق بالمخلِصين".

وقال الموسوي، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد محمد نور الدين الموسوي، إنه "لَعَيْب كبير وحقد دفين أنْ يطلب أشباه العملاء من شُهدائنا سِجِلًّا عدلِيًا، وهم الذين حرّروا الأرض وحفظوا العُرض".

وخاطب بيئة المقاومة قائًلا: "أنتم يا أهلنا، حملتم الوطن على أكتافكم حين كان الكثيرون يهربون من مسؤولياتهم، ولم يظلموكم لأنّكم ضعفاء، بل لأنّكم أقوياء ولا تتفرجون على كرامة أيّ إنسان يُهدَّد من قِبَل الطغاة المجرمين".

الكلمات المفتاحية
حزب الله الكيان الصهيوني الامين العام لحزب الله المجتمع المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
مستشار الأمينِ العام لحزب الله: التطاول على مجتمعِ المقاومة يحقق مصلحة أعداء الوطنِ
مستشار الأمينِ العام لحزب الله: التطاول على مجتمعِ المقاومة يحقق مصلحة أعداء الوطنِ
لبنان منذ ساعة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد المجاهد المربي محمد شويخ في المنصوري
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد المجاهد المربي محمد شويخ في المنصوري
لبنان منذ ساعتين
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون فقيد الجهاد والمقاومة الدكتور حسان حسن فواز في تبني
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون فقيد الجهاد والمقاومة الدكتور حسان حسن فواز في تبني
لبنان منذ 3 ساعات
الرئيس عون: الإمام المغيب هو إمام كل الوطن
الرئيس عون: الإمام المغيب هو إمام كل الوطن
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
العميد نائيني: العدو ليس بمقدوره خوض حرب جديدة ضد إيران
العميد نائيني: العدو ليس بمقدوره خوض حرب جديدة ضد إيران
إيران منذ 58 دقيقة
مستشار الأمينِ العام لحزب الله: التطاول على مجتمعِ المقاومة يحقق مصلحة أعداء الوطنِ
مستشار الأمينِ العام لحزب الله: التطاول على مجتمعِ المقاومة يحقق مصلحة أعداء الوطنِ
لبنان منذ ساعة
"ذا ناشونال إنترست": ترسانة إيران الصاروخية المتنامية تشكّل تحديًا لـ"إسرائيل" 
إيران منذ ساعتين
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد المجاهد المربي محمد شويخ في المنصوري
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد المجاهد المربي محمد شويخ في المنصوري
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة