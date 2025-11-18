استمرارًا لضرب السيادة اللبنانية عرض الحائط، وإمعانًا في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته الجائرة على لبنان باستهداف المدنيين، وجديد هذه الاعتداءات استهداف سيارة موظف مدني في اتحاد بلديات قـضـاء بـنـت جـبـيـل، صباح اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وفي التفاصيل، استهدفت مسيّرة "إسرائيلية" معادية سيارة في مدينة بنت جبيل، جنوبي لبنان، بصاروخين ما أسفر عن ارتقاء شهيد، وفقًا إلى ما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.

وفي بيان صادر عن اتـحـاد بـلـديـات قـضـاء بـنـت جـبـيـل، قال الاتحاد :"يتابع اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل ببالغ القلق استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على مفاصل المجتمع الجنوبي، حيث تم اليوم استهداف الموظف المدني في الاتحاد، الشهيد علي إبراهيم شعيتو، وهو (كاتب موظف رسمي ) في اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل أثناء توجهه إلى عمله، دون أي علاقة له بالقضايا الأمنية أو غيرها".

وتابع البيان :"إن هذا الاعتداء يُعد استهدافًا مباشرًا للجهود والعطاءات التي تبذلها إداراتنا المحلية في خدمة المجتمع، ويؤكد استمرار العدو "الإسرائيلي" في سياسة الاعتداء العشوائي وعدم التمييز بين المدنيين والمؤسسات الرسمية".

وفيما استنكر الاتحاد هذا الاعتداء بأشد العبارات، وضعه برسم وزارة الداخلية والبلديات، داعيًا إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية مؤسسات الدولة وموظفيها الذين يواصلون أداء مهامهم بكل أمانة وإخلاص.

وأكّد الاتحاد حق المجتمع الجنوبي في الحماية والأمان، مجددًا تضامنه الكامل مع أهلنا أهل الجنوب، لا سيما موظفي الدولة في مواجهة هذا العدوان المتكرر.

من جهة ثانية، ألقت محلقة "إسرائيلية" قنبلة متفجرة على حفارة في بلدة بليدا، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

