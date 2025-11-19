يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
عربي ودولي

إردوغان يدعو إلى استئناف المحادثات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول
عربي ودولي

إردوغان يدعو إلى استئناف المحادثات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول

2025-11-19 19:36
إردوغان يلتقي زيلينسكي في أنقرة: لاستئناف محادثات إسطنبول بشأن حرب أوكرانيا
دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى محادثات روسية أوكرانية في إسطنبول، وذلك في إثر لقائه، نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، خلال زيارة الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا، عبّر فيه إردوغان عن موقف بلاده تجاه محادثات إسطنبول بشأن أوكرانيا، مؤكدًا أنّه "من المفيد تنفيذ مُخرجات محادثات إسطنبول بشأن الحرب ضمن إطار شامل قادر على معالجة المشكلات الراهنة".

وأبدى إردوغان استعداد أنقرة لمناقشة "أي مقترحات من شأنها تسريع وقف إطلاق النار، وتمهيد الطريق لسلام عادل ودائم" مع روسيا، حاثًا على "اتّخاذ موقف بنّاء من عملية إسطنبول".

وأضاف أنّ هذه المحادثات "تمثّل محطةً مهمةً في الجهود الدبلوماسية، في وقت تتفاقم فيه الآثار المدمرة للحرب".

