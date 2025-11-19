ارتقى اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، 22 شهيدًا وعدد من الجرحى جراء اعتداءات "إسرائيلية" بغارات استهدفت مواقع متفرقة في مدينتَي غزّة وخان يونس في قطاع غزّة.

وأفيد باستشهاد مواطنين وعدد من الجرحى؛ نتيجة استهداف طائرات الاحتلال مبنى يؤوي نازحين في حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزّة.

كما استشهد مواطنان وأُصيب آخرون من جراء الغارات "الإسرائيلية" التي استهدفت حيّي الشجاعية والزيتون شرق المدينة، في إطار قصف متواصل على المناطق السكنية منذ ساعات.

وفي جنوب القطاع، أفيد باستشهاد مواطنين وإصابة شخصين جراء غارات "إسرائيلية" على المواصي في خان يونس، في حين يستمر القصف المدفعي على شرق المدينة.

واستشهد مواطن وأصيب عدد من الجرحى، بينهم طفل، نتيجة قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف شارع مشتهى في حيّ الشجاعية، فيما استشهد مواطن آخر برصاص قوات الاحتلال في الحي نفسه.

وسُجّلت اعتداءات لطائرات مسيّرة "إسرائيلية" على منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، فيما أسفرت غارة أخرى على نادي الوكالة البحري في المواصي عن سقوط شهداء وإصابات إضافية.

ويتواصل القصف المدفعي "الإسرائيلي" على شرق مدينة خان يونس، مخلفًا شهداء وجرحى بين المدنيين، في ظل موجة تصعيد متواصلة على مختلف أنحاء القطاع.

ويُشار إلى أنّ الاحتلال يتعمّد تدمير معظم الأحياء الجنوبية في مدينة غزّة ومسح أغلبها عن الخارطة.

من جهته، أعلن الدفاع المدني عن شهيد وأكثر من 10 إصابات إثر قصف "إسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين في حيّ الشجاعية، فيما أدى القصف المدفعي على شارع مشتهى إلى وقوع جرحى، بينهم أطفال.

وفي حصيلة محدثة، قالت وزارة الصحة في غزّة، إن 7 شهداء و33 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 69 ألفًا و513 شهيدًا و170 ألفًا و745 جريحًا، إضافة إلى 571 جثمانًا جرى استخراجها منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

