شدّد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي، اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، على أنّ إيران "لن تقبل بتصفير تخصيب اليورانيوم"، معتبرًا أنّ هذا الملف يمثل "رمزًا للفخر والسيادة" وأنّ بلاده "دفعت من أجله شهداء وأثمانًا باهظة".

وأكد عراقتشي، أنّ أي "اتفاق يتضمّن تصفير التخصيب يُعدّ خيانة بالنسبة إلى طهران"، ولن "يكون مقبولًا تحت أي ظرف".

وأضاف أنّ التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر، لكنّه أوضح أنّ "هذا التعاون لا يشمل تفتيش المنشآت التي استُهدفت في العدوان الأخير".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ رافاييل غروسي، خلال مؤتمره الصحافي، أنّ "الوكالة ما زالت تملك القدرة والاختصاص والمهمّة للذهاب إلى التفتيش في إيران".

وأشار إلى أنّ طهران قررت البقاء ضمن أنظمة عمليات الوكالة في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وأنّ "اتفاق الضمانات الشامل لا يزال ساريًا".

