إصابات وهجمات للمستوطنين واقتحامات في القدس ونابلس
إصابات وهجمات للمستوطنين واقتحامات في القدس ونابلس

2025-11-19 20:41
أُصيب عدد من الفلسطينيين وناشطي السلام جراء هجوم نفذه مستوطنون على تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، ما أسفر أيضًا عن أضرار طاولت عددًا من المنازل والمركبات.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025)، المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت محافظة القدس بأن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من عرب العراعرة في تجمع الحَثْرورة البدوي شرق مدينة القدس، بعد اقتحام مفاجئ للتجمع ومداهمة عدد من الخيام. وقد جرى نقل المعتقلين الثلاثة إلى جهة غير معلومة.

إضافة إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور واعتقلت شابًا عقب محاصرة منزله في شارع "أبو عبيدة"، فيما انتشرت الآليات "الإسرائيلية" عبر حواجز عسكرية عدة بينها حوارة جنوبًا وصرة غربًا، وغطّت أحياء مختلفة في المدينة قبل اعتقال الشاب عبادة العمودي.

وفي البلدة القديمة بالقدس، أخطرت قوات الاحتلال 4 عائلات بهدم منازلها في عقبة الخالدية بذريعة أنها "غير صالحة للسكن".

وأكدت العائلات، أن سلطات الاحتلال تمنعها منذ سنوات من الحصول على تراخيص لترميم المباني أو إجراء أي أعمال صيانة ضرورية، ما يجعلها عرضة للتصدع ليُستغَلّ ذلك لاحقًا كذريعة للهدم.

