صرّح الرئيس الأميركي؛ دونالد ترامب، الأربعاء (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025)، بأنّه يجري توقيع اتفاقيات وصفقات بيع بقيمة 270 مليار دولار مع السعودية، خلال منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي، المنعقد في واشنطن، والذي حضره ولي العهد السعودي؛ محمد بن سلمان.

وفي كلمة ألقاها خلال المنتدى، قال ترامب، إنّ الولايات المتحدة "ستزوّد السعودية ببعض الأسلحة الأميركية الأكثر تطوّرًا".

وأضاف أنّ "العمل جارٍ على تصنيع المقاتلة الأميركية الأحدث، أف - 47"، متابعًا: "كل الدول تطلب حاليًّا الأسلحة الأميركية".

في سياق آخر، قال ترامب إنّه "سيعمل على إنهاء الحرب في السودان، بعد أن طلب منه" ابن سلمان، التدخل لحل الصراع.

وتابع: "لقد بدأنا العمل على ذلك بالفعل".

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكملا سلسلة من الاتفاقيات المهمّة التي تعمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتزيد من فرص العمل ذات الأجور المرتفعة، وتعزز سلاسل التوريد الحيوية وتدعم الاستقرار الإقليمي.

البيت الأبيض يعلن تفاصيل الشراكة الاقتصادية والدفاعية مع السعودية

ونشر البيت الأبيض في بيان تفاصيل الشراكة الاقتصادية والدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية.

وأوضح البيان، أن البلدين وقعا بيانًا مشتركًا حول إتمام مفاوضات التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، مشيرًا إلى أن هذا يضع الأساس القانوني لشراكة نووية مدنية بمليارات الدولارات تمتد لسنوات.

وأكد البيان، أن الولايات المتحدة والشركات الأميركية ستكونان شريكًا للسعودية في التعاون النووي المدني، لافتًا إلى أن البلدين وقّعا اتفاقًا إطاريًا لتعميق التعاون في مجال المعادن الحرجة، ولتنسيق الإستراتيجيات الوطنية لتنويع سلاسل توريد هذه المعادن.

وذكر أن البلدين وقَّعا مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي، من شأنها أن "تحمي التكنولوجيا الأميركية من النفوذ الأجنبي وتتيح للسعودية إمكانية الوصول إلى الأنظمة الأميركية".

وبحسب البيان، وقع ترامب وابن سلمان اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية، كما وافق ترامب على صفقة دفاعية كبرى تشمل تسليم مقاتلات "إف - 35" مستقبلًا، وتم التوصل إلى اتفاق لشراء السعودية نحو 300 دبابة أميركية.

وأضاف البيت الأبيض، أن البلدين اتفقا على تكثيف الاتّصالات خلال الأسابيع المقبلة بشأن قضايا تجارية تهم مصالح الجانبين، مثل تقليل الحواجز غير الجمركية والاعتراف بالمعايير وتحسين بيئة الاستثمار.

كما وقعت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية السعودية اتفاقيات لتعزيز التعاون في تقنيات أسواق رأس المال ومعاييرها وتنظيمها، إضافةً إلى تعميق الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، وفقًا للبيان.

يُذكر أنّ الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق أنّه "وقّع اتفاقيةً دفاعيةً إستراتيجيةً مع السعودية". وقرّر ترامب تصنيف السعودية "حليفًا رئيسًا من خارج الناتو"، وذلك خلال استضافته ابن سلمان، على مأدبة عشاء في البيت الأبيض.

وأعلن البيت الأبيض أنّ واشنطن والرياض وقّعتا اتفاقات في مجالَي الطاقة النووية لأغراض مدنية وللدفاع، خلال زيارة ابن سلمان.

كما أعلن أيضًا أنّ ترامب وافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة تشمل تسليم طائرات "أف - 35" و300 دبابة مستقبَلًا للسعودية.

