شيّع حزب الله وأهالي بلدة عين السودا فقيد الجهاد والمقاومة حسن أحمد عمر، المعروف بـ"الحاج كربلا"، في موكب مهيب انطلق من حسينية البلدة.

واستُهلت مراسم التشييع بكلمة ألقاها إمام البلدة؛ الشيخ إسماعيل الأحمد، تحدث فيها عن منزلة المجاهدين عند الله وفضلهم العظيم، مؤكداً أن الحاج كربلا كان مثالاً في التضحية والإخلاص في سبيل الله والمقاومة.

وبعد المراسم التكريمية، أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر المسؤول الاجتماعي في القطاع الثالث؛ سماحة السيد عصام الحسيني، بحضور حشد من الأهالي، وذوي الشهداء، وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، إلى جانب لفيف من العلماء.

وحُمل النعش على أكتاف ثلة من رفاقه المجاهدين، وصولاً إلى روضة الشهداء، حيث ووري الفقيد في الثرى، وسط أجواء من الحزن والفخر.

