كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

إيران تُدين العدوان "الإسرائيلي" على جنوب لبنان وتحمّل واشنطن المسؤولية

2025-11-19 22:29
إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة
150

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، بأشدّ العبارات العدوان "الإسرائيلي" على جنوب لبنان، واصفًا الهجمات بأنّها "انتهاكٌ جسيم للقوانين والأعراف الدولية".

وأشار بقائي إلى أنّ الولايات المتحدة تتحمل "مسؤولية مباشرة" في استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان ودول أخرى في المنطقة، نتيجة دعمها السياسي والعسكري للاحتلال.

كما استنكر صمت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار تجاه الخروقات "الإسرائيلية" المتكرّرة، معتبرًا أنّ هذا الموقف يتيح للاحتلال الاستمرار في عدوانه بلا محاسبة.

وطالب بقائي المجتمع الدولي باتّخاذ خطوات "حازمة وملموسة" لوقف الجرائم "الإسرائيلية" ومحاسبة الكيان على انتهاكاته، مؤكدًا "تضامن طهران الكامل مع لبنان، شعبًا ومقاومة وحكومة"، في مواجهة الاعتداءات المتصاعدة.

واليوم الأربعاء (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، واصل الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاكاته لإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، وشنّ اعتداءات على قرى عدّة، وهي: طيرفلسيه، عيناثا، شحور، ودير كيفا، وكذلك، ارتقى شهيد وأصيب 11 مواطنًا في عدوان للاحتلال "الإسرائيلي" استهدف بلدة الطيري، قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان.

ومساء أمس، ارتقى 14 شهيدًا من جراء اعتداء "إسرائيلي" بغارة استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان.

سجل واشنطن حافل بخرق الالتزامات

وصرّح بقائي بأنّه لا توجد حاليًّا أيّة عملية مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى "سجل الولايات المتحدة الحافل بخرق الالتزامات والطلبات المبالغ فيها".

كذلك، لفت إلى أنّ وزير الخارجية الإيرانية؛ عباس عراقتشي أكّد مرارًا أنّ التفاوض مع طرف لا يؤمن بطبيعة المفاوضات الثنائية، بل يتباهى علنًا بأعماله العدوانية ضدّ إيران وقتله أبناء الشعب الإيراني، ويسعى بوضوح لفرض إملاءاته، هو أمرٌ لا مبرر منطقيًّا له".

رسالة طهران للرياض كانت ذات طابع ثنائي بحت

وفي ردّه على سؤال آخر حول الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية الإيرانية إلى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وعلاقتها بزيارة بن سلمان إلى الولايات المتحدة، أوضح بقائي أنّ الرسالة كانت "ثنائية بحتة"، وتتعلق بالشكر على تسهيلات موسم الحج الماضي، والتشديد على مواصلة التعاون لإنجاح الموسم المقبل، نافيًا أيّ ارتباط لها بزيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة.

