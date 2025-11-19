يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي قلق أوروبي من الجنون الأميركي: المؤسسة العسكرية هي الضمانة الأخيرة

فلسطين

حماس تدين
فلسطين

حماس تدين "المجزرة المروّعة" في غزّة وخان يونس وتحمّل نتنياهو مسؤولية استئناف الإبادة

2025-11-19 23:01
حماس: ندين بشدة المجزرة في غزّة وخان يونس ونطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال
139

ندّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بـ"المجزرة المروّعة" التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينتي غزّة وخان يونس اليوم الأربعاء (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025)، والتي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 25 شهيدًا من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم أطفال ونساء، معتبرةً إياها "تصعيدًا خطيرًا يسعى من خلاله مجرم الحرب نتنياهو إلى استئناف الإبادة ضدّ شعبنا".

ورفضت الحركة الادّعاءات "الإسرائيلية" بشأن تعرّض قوات الاحتلال لإطلاق نار، ووصفتها بأنها "محاولة واهية ومكشوفة لتبرير الجرائم والانتهاكات المتواصلة"، مشيرةً إلى ارتقاء أكثر من 300 شهيد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى استمرار سياسة هدم البيوت ونسفها، وإغلاق معبر رفح البري، في "تحدٍّ صارخ للضامن الأميركي والإقليمي".

وطالبت حماس الإدارة الأميركية بـ"الوفاء بتعهداتها المعلنة، والضغط الفوري والجاد لوقف اعتداءات الاحتلال وإجباره على احترام اتفاق وقف إطلاق النار".

كذلك، دعت الحركة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، بصفتهم جهات ضامنة للاتفاق، إلى "الوفاء بتعهداتهم وإلزام الاحتلال بوقف خروقاته التي تهدّد مسار تثبيت وقف إطلاق النار".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أفيد بارتقاء 28 شهيدًا إلى جانب عدد من الجرحى من جراء اعتداءات "إسرائيلية" بغارات استهدفت مواقع متفرقة في مدينتَي غزّة وخان يونس في قطاع غزّة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة الإبادة الجماعية
إقرأ المزيد
المزيد
أوامر بالاستيلاء على أراضٍ في طوباس والأغوار وبؤرة استيطانية جديدة شرق القدس
أوامر بالاستيلاء على أراضٍ في طوباس والأغوار وبؤرة استيطانية جديدة شرق القدس
فلسطين منذ 4 ساعات
شهيدان برصاص الاحتلال في القدس المحتلة
شهيدان برصاص الاحتلال في القدس المحتلة
فلسطين منذ 4 ساعات
منتهكًا شروط اتفاق وقف إطلاق النار.. العدو يوسع الخط الأصفر ويقتل شابًا في غزة
منتهكًا شروط اتفاق وقف إطلاق النار.. العدو يوسع الخط الأصفر ويقتل شابًا في غزة
فلسطين منذ 6 ساعات
شهداء في كفر عقب وخان يونس وسط عمليات
شهداء في كفر عقب وخان يونس وسط عمليات "إسرائيلية" متواصلة في الضفة وغزّة
فلسطين منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
ترامب يدفع بباكستان نحو التقارب مع
ترامب يدفع بباكستان نحو التقارب مع "إسرائيل"
ترجمات منذ 3 ساعات
كاتب أميركي:
كاتب أميركي: "إسرائيل" أمام واقع خطير بسبب تبيّعتها لواشنطن
عربي ودولي منذ 4 ساعات
منتهكًا شروط اتفاق وقف إطلاق النار.. العدو يوسع الخط الأصفر ويقتل شابًا في غزة
منتهكًا شروط اتفاق وقف إطلاق النار.. العدو يوسع الخط الأصفر ويقتل شابًا في غزة
فلسطين منذ 6 ساعات
استطلاع لـ
استطلاع لـ "معاريف": أزمة قانون التجنيد تعمّق مأزق نتنياهو واستقرار المعارضة
عين على العدو منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة