ندّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بـ"المجزرة المروّعة" التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينتي غزّة وخان يونس اليوم الأربعاء (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025)، والتي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 25 شهيدًا من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم أطفال ونساء، معتبرةً إياها "تصعيدًا خطيرًا يسعى من خلاله مجرم الحرب نتنياهو إلى استئناف الإبادة ضدّ شعبنا".

ورفضت الحركة الادّعاءات "الإسرائيلية" بشأن تعرّض قوات الاحتلال لإطلاق نار، ووصفتها بأنها "محاولة واهية ومكشوفة لتبرير الجرائم والانتهاكات المتواصلة"، مشيرةً إلى ارتقاء أكثر من 300 شهيد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى استمرار سياسة هدم البيوت ونسفها، وإغلاق معبر رفح البري، في "تحدٍّ صارخ للضامن الأميركي والإقليمي".

وطالبت حماس الإدارة الأميركية بـ"الوفاء بتعهداتها المعلنة، والضغط الفوري والجاد لوقف اعتداءات الاحتلال وإجباره على احترام اتفاق وقف إطلاق النار".

كذلك، دعت الحركة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، بصفتهم جهات ضامنة للاتفاق، إلى "الوفاء بتعهداتهم وإلزام الاحتلال بوقف خروقاته التي تهدّد مسار تثبيت وقف إطلاق النار".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أفيد بارتقاء 28 شهيدًا إلى جانب عدد من الجرحى من جراء اعتداءات "إسرائيلية" بغارات استهدفت مواقع متفرقة في مدينتَي غزّة وخان يونس في قطاع غزّة.

