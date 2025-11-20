في اليوم الـ40 من اتفاق وقف إطلاق النار، تصاعدت غارات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة. وقال الدفاع المدني، صباح اليوم الخميس (20 تشرين الثاني 2025)، إن 3 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وكان قد أعلن مستشفى ناصر، في خان يونس، استقبال 13 شهيدًا إثر غارات "إسرائيلية" بينهم 7 مواطنين بقصف جوي استهدف تجمعًا للمواطنين على ساحل مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما استشهد 4 مواطنين وأصيب 8 إثر استهداف خيمة للنازحين في حي البراق في معسكر خان يونس.

وكان شاب فلسطيني استشهد برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بقيزان النجار جنوبي المدينة. واستشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف منازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" على مبنى يؤوي نازحين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر غارات وقصف مدفعي على مناطق خارج الخط الأصفر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

يأتي هذا بعد ساعات من تنفيذ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" غارات على مدينتي خان يونس وغزة؛ أسفرت عن استشهاد 28 فلسطينيًا وإصابة 77 آخرين. وزعم الجيش أنه اغتال قائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام أبو حسان اسليم في غاراته الأخيرة على القطاع. كما نسف جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، منازل شرقي مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، أفادت مصادر طبية باستشهاد 308 فلسطينيين وأصيب 670 مصابًا، فيما جرى انتشال 556 جثمانًا لشهداء فلسطينيين.

