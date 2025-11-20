يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي بلدة شعث تحيي ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع) مؤكدة نهج المقاومة

فلسطين

في اليوم الـ40 من اتفاق وقف إطلاق النار:
فلسطين

في اليوم الـ40 من اتفاق وقف إطلاق النار: "إسرائيل" تصعّد غاراتها على غزة

2025-11-20 09:25
122

في اليوم الـ40 من اتفاق وقف إطلاق النار، تصاعدت غارات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة. وقال الدفاع المدني، صباح اليوم الخميس (20 تشرين الثاني 2025)، إن 3 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وكان قد أعلن مستشفى ناصر، في خان يونس، استقبال 13 شهيدًا إثر غارات "إسرائيلية" بينهم 7 مواطنين بقصف جوي استهدف تجمعًا للمواطنين على ساحل مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما استشهد 4 مواطنين وأصيب 8 إثر استهداف خيمة للنازحين في حي البراق في معسكر خان يونس.

وكان شاب فلسطيني استشهد برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بقيزان النجار جنوبي المدينة. واستشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف منازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" على مبنى يؤوي نازحين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر غارات وقصف مدفعي على مناطق خارج الخط الأصفر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

يأتي هذا بعد ساعات من تنفيذ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" غارات على مدينتي خان يونس وغزة؛ أسفرت عن استشهاد 28 فلسطينيًا وإصابة 77 آخرين. وزعم الجيش أنه اغتال قائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام أبو حسان اسليم في غاراته الأخيرة على القطاع. كما نسف جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، منازل شرقي مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، أفادت مصادر طبية باستشهاد 308 فلسطينيين وأصيب 670 مصابًا، فيما جرى انتشال 556 جثمانًا لشهداء فلسطينيين.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
أوامر بالاستيلاء على أراضٍ في طوباس والأغوار وبؤرة استيطانية جديدة شرق القدس
أوامر بالاستيلاء على أراضٍ في طوباس والأغوار وبؤرة استيطانية جديدة شرق القدس
فلسطين منذ 4 ساعات
شهيدان برصاص الاحتلال في القدس المحتلة
شهيدان برصاص الاحتلال في القدس المحتلة
فلسطين منذ 4 ساعات
منتهكًا شروط اتفاق وقف إطلاق النار.. العدو يوسع الخط الأصفر ويقتل شابًا في غزة
منتهكًا شروط اتفاق وقف إطلاق النار.. العدو يوسع الخط الأصفر ويقتل شابًا في غزة
فلسطين منذ 6 ساعات
شهداء في كفر عقب وخان يونس وسط عمليات
شهداء في كفر عقب وخان يونس وسط عمليات "إسرائيلية" متواصلة في الضفة وغزّة
فلسطين منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
لبنان منذ ساعة
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان 
لبنان منذ ساعتين
تونس | حقوقيون وناشطون: المحكمة الشعبية الدولية جزء من الحراك القانوني لفضح الاحتلال
تونس | حقوقيون وناشطون: المحكمة الشعبية الدولية جزء من الحراك القانوني لفضح الاحتلال
خاص العهد منذ 3 ساعات
أوامر بالاستيلاء على أراضٍ في طوباس والأغوار وبؤرة استيطانية جديدة شرق القدس
أوامر بالاستيلاء على أراضٍ في طوباس والأغوار وبؤرة استيطانية جديدة شرق القدس
فلسطين منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة