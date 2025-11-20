يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية

لبنان

بلدة شعث تحيي ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع) مؤكدة نهج المقاومة
لبنان

بلدة شعث تحيي ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع) مؤكدة نهج المقاومة

2025-11-20 09:39
149

أقامت هيئة الشهداء، في بلدة شعث البقاعية، مجلس عزاء إحياءً لذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع)، بحضور حشدٍ من المؤمنين والمحبّين.

تحدّث في المناسبة مسؤول قسم الأنشطة والتبليغ سماحة الشيخ تامر حمزة، فرأى أنّ الإمام علي (ع) حين أراد أن يقدّم مهر الزهراء (ع) باع درعه ولم يبع سيفه، مؤكّدًا أنّ المقاومة اليوم أيضًا لا تبيع سلاحها ولا تتخلّى عنه، اقتداءً بأمير المؤمنين (ع).

واختُتم الإحياء مع الرادود يحيى عفارة الذي أدى مجموعة من اللطميات من وحي المناسبة.

الكلمات المفتاحية
المقاومة البقاع السيدة فاطمة الزهراء
إقرأ المزيد
المزيد
"مع كل نفَس... بتخسر نفس".. ناصر الدين يطلق حملة توعية من سرطان الرئة
لبنان منذ 33 دقيقة
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
لبنان منذ ساعة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
لبنان منذ ساعتين
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
مجزرة يونين .. دماء الشهداء نور يضيئ درب الأحرار .. والخيار مقاومة
مجزرة يونين .. دماء الشهداء نور يضيئ درب الأحرار .. والخيار مقاومة
خاص العهد منذ 7 ساعات
مجلس عزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع) في مقام السيدة خولة (ع) ببعلبك
مجلس عزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع) في مقام السيدة خولة (ع) ببعلبك
لبنان منذ 22 ساعة
حصيلة جديدة لاعتداءات العدو منذ وقف اطلاق النار: 5350 خرقًا وعدوانًا
حصيلة جديدة لاعتداءات العدو منذ وقف اطلاق النار: 5350 خرقًا وعدوانًا
لبنان منذ 22 ساعة
استياء أميركي–
استياء أميركي–"إسرائيلي" من دور الجيش في معادلة الاستقرار الوطني
مقالات منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة