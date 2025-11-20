يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كولومبيا تنفي دعم خطة انتقال السلطة في فنزويلا وتؤكّد احترام سيادة كاراكاس
2025-11-20 09:39
نفت كولومبيا، اليوم الخميس (20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025)، صحة التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن دعمها لخطة يُسلّم بموجبها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلطة إلى حكومة انتقالية تتولى تنظيم انتخابات جديدة، كما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

وفي بيان توضيحي، أكّدت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية أنّ المعلومات المتداولة عن "دعم كولومبيا المزعوم لخروج مادورو من السلطة عبر التفاوض لا تتطابق مع ما عبّرت عنه وزيرة الخارجية فيافيسنسيو مابي خلال المقابلة.

وشدّد البيان على أنّ حكومة كولومبيا "تلتزم احترام القانون الدولي، ولا تتدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتحترم سيادة دولة فنزويلا الشقيقة".

كما أكّدت الوزارة أنّ العلاقة بين البلدين "علاقة تاريخية تقوم على الاحترام"، موضحةً أنه: "لا يمكن أن تتأثّر هذه العلاقة بمعلومات نشرت في وسائل الإعلام وخارج سياقها الأصلي".

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية قد زعمت أنّ كولومبيا تدعم خطة يقوم خلالها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مكلّفة بتنظيم انتخابات جديدة.

